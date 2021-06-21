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加拿大學者質疑「台灣是富裕國家」為何獲贈疫苗　國際網友戰翻

▲▼美國贈送250萬劑莫德納疫苗給台灣,陳時中,AIT處長酈英傑。（圖／指揮中心提供）

▲美國贈送250萬劑莫德納疫苗給台灣，卻受到加拿大學者質疑。（圖／指揮中心提供）

記者林彥臣／綜合報導

美國贈與台灣的250萬劑莫德納疫苗，在20日下午抵台，可以說是解決台灣疫情的重要及時雨。不過一位加拿大的語言學者考夫曼（Steve Kaufmann）則發文認為，台灣是富裕國家，不需要接受疫苗捐贈，在真正重要的時刻，美國卻不允許根據商業合約出口。雖然他的內文其實是質疑美國控制疫苗出口，不過卻讓國際網友，為台灣的處境戰翻。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）19日在推特上發文，提到捐贈給台灣的疫苗即將離境，不過考夫曼（Steve Kaufmann）卻在該則推文回應表示，台灣是一個富裕國家，不需要捐贈疫苗，美國不允許根據正常的商業合約出口疫苗，歐盟卻允許，加拿大可以獲得比利時供應的疫苗，卻不能從美國獲得疫苗供應。

▲▼加拿大語言學者認為，台灣是富裕國家，不需要從美國獲得捐贈的疫苗。（圖／翻攝自Steve Kaufmann twitter）

▲加拿大語言學者認為，台灣是富裕國家，不需要從美國獲得捐贈的疫苗。（圖／翻攝自Steve Kaufmann twitter）

對此有來自國際間的網友解釋台灣的情況，「你顯然沒有費心花個5秒鐘Google現況」、「中共阻止台灣購買疫苗，沒有其他國家受到中國阻礙，只有台灣」、「台灣有錢，但不能得到我們想要的，只是因為中國不高興，不是錢的問題，你去看看2003年SARS台灣人經歷了什麼」、「我是在台灣的加拿大人，關於台灣你不知道的事情是，我們想作為一個國家購買疫苗，卻總被中國攔住」、「中國干預疫苗採購，台灣幾乎沒有公開的國際支持，台灣是美國獲得晶片的重要供應商，捐贈給台灣的疫苗，也只佔捐贈給全球疫苗的0.5%」。

不過考夫曼也回應強調，他是台灣的粉絲，台灣人受過良好的教育，文雅又有禮貌，是一個值得遊覽的好地方，美國應該更早允許出口，包括台灣從美國購買的疫苗，台灣不需要捐贈，台灣有能力從美國供應商獲得疫苗，貿易行為不該受到政府阻撓，疫苗應該捐給買不起的窮國。

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