　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣馳援「560噸白米」　救索馬利蘭飢荒

▲台灣駐索馬利蘭代表處20日贈送560噸白米給索馬利蘭政府。（圖／取自twitter@@SomalilandinTW）

▲台灣駐索馬利蘭代表處20日將米袋印有「LOVE from TAIWAN」字樣的560噸白米贈予索馬利蘭政府。（圖／取自twitter@SomalilandinTW）

記者陳俐潔／綜合報導

索馬利蘭代表處20日在Twitter上發文，台灣援助560噸白米給索馬利蘭「天災準備暨糧食儲備署（NADFOR）」，希望能協助索馬利蘭減緩飢荒的情形。

由台灣駐索馬利蘭代表羅震華代表，將一袋袋印著「LOVE from TAIWAN」的米袋贈出，每袋30公斤、總計560噸的白米，希望能為索馬里蘭的飢荒紓困，這也是台灣第二次提供數百噸的白米，索馬利蘭代表處也在Twitter上寫道「感謝台灣幫助該國最脆弱的人們」。

▲台灣駐索馬利蘭代表處20日贈送560噸白米給索馬利蘭政府。（圖／取自twitter@@SomalilandinTW）

索馬利蘭共和國位於非洲之角，東臨索馬利亞、西南鄰衣索比亞，是世界上領土面積最大的非聯合國成員國，獨立後因氣候問題，深受乾旱困擾，去年７月與台灣互設代表處，今年6月16日才與台灣簽訂醫療合作協定，台灣也將派遣醫療還常駐當地醫院提供服務。

ET快訊
快訊／被北市衛局長批「得寸進尺」　高嘉瑜回擊了
「更猛水彈」深夜起狂灌！12hrs暴雨區出爐　3地下到紫爆
快訊／美援250萬劑莫德納　柯文哲：當你小弟給點安家費應該的
快訊／震驚！大同總經理由研華執董何春盛接任
孕婦即起可打莫德納？　指揮中心公布「確定順位」：只有這些人可
微解封開第一槍！黃偉哲建議中央「這3場所」先開放
快訊／北市認定禾馨違法！　將開罰30-200萬
快訊／夏如芝得知懷二胎兩週後流產！　自責痛喊：媽媽對不起你
網稱「628解封」訂位全滿？實測訂飯店、餐廳答案揭曉
童仲彥自豪「一夜11次」今認下海拍AV！　前妻說法被挖出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

天菜機師殺死20歲嫩妻還假哭　智慧型手錶曝「她死前心率」成鐵證

台灣馳援560噸白米救飢荒　索馬利蘭推文：感謝幫助最脆弱的人們

美西南「熱浪」飆攝氏53度！　1200年最大乾旱恐釀超級野火

打AZ疫苗釀血栓亡！南韓首次判定「與疫苗有關」　呼籲做血液檢查

研究：新冠輕症康復者「大腦灰質」明顯流失！　和嗅覺、味覺有關

美研究：孕婦打mRNA疫苗「86%順利生產」　母乳出現新冠抗體

覬覦9700萬財產！狠妻毒死丈夫偽造自殺現場　警查Google秒破案

15歲女懷孕「生父是13歲弟」　半年才被發現...他譴責：手機的錯

快訊／東奧開放最多1萬名觀眾入場！　場館人數不得超過50％

南韓新冠疫苗到貨穩定！8月底前可獲8千萬劑　開放一般成年人施打

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

舒淇「20年前沒跟馮德倫在一起」：看不上他！　「合作劉德華.金城武...」吐槽：輪得到他嗎XD

遇疫情葡萄銷不出...果農低價求售　擔心腐爛浪費「剩下忍痛餵雞鴨吃」

赤膊男不戴口罩騎車外出遭攔！　辯稱「去山上游泳」警當場開罰

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

天菜機師殺死20歲嫩妻還假哭　智慧型手錶曝「她死前心率」成鐵證

台灣馳援560噸白米救飢荒　索馬利蘭推文：感謝幫助最脆弱的人們

美西南「熱浪」飆攝氏53度！　1200年最大乾旱恐釀超級野火

打AZ疫苗釀血栓亡！南韓首次判定「與疫苗有關」　呼籲做血液檢查

研究：新冠輕症康復者「大腦灰質」明顯流失！　和嗅覺、味覺有關

美研究：孕婦打mRNA疫苗「86%順利生產」　母乳出現新冠抗體

覬覦9700萬財產！狠妻毒死丈夫偽造自殺現場　警查Google秒破案

15歲女懷孕「生父是13歲弟」　半年才被發現...他譴責：手機的錯

快訊／東奧開放最多1萬名觀眾入場！　場館人數不得超過50％

南韓新冠疫苗到貨穩定！8月底前可獲8千萬劑　開放一般成年人施打

振興醫院幫連戰夫婦打疫苗　柯文哲：應該會罰

一張圖看「疫苗接種對象」新10類　鄉民怒諷解壓縮：我高端順位　

安格斯12星座一周運勢6／21-6／27　射手情緒化衝突增加

快訊／遭北市衛局長黃世傑批「得寸進尺」　高嘉瑜回擊

佛心房東！國產署減租優惠「再一年」　20萬戶受惠

鈺叡宣布將以新臺幣現金每股29元　公開收購菱光科技股份

竹市老舊機車汰換加碼補助　最高可領3萬8000元

航海王股價持續進攻！可抱到何時　專家指「3條件」成立應當心

孫芸芸曬居家火辣美照　小S虧：最好在家會穿這樣！

正妹拍成人片太大聲　男鄰居按鈴羞提1要求！尷尬真相曝光

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

國際熱門新聞

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

印度神童預言又應驗！影片還談到台灣

母剖腹產「女嬰臉留超深刀傷」得縫13針！

接種2劑仍「突破性感染」　醫：不敢置信！

中國恐嚇文件曝光！澳總理說服G7抗中

全球鬧疫苗荒「混打成趨勢」　已有4國通過

菲律賓簽約輝瑞　8月開始交貨

打完疫苗仍因變種病毒確診！日專家憂第5波疫情將來襲

哈利梅根Podcast節目半年只錄1集！每分鐘撈1800萬

美贈台疫苗加碼3倍！CNN：是為了抵制北京

美前駐聯大使：若中國拿下台灣就完了

長賜輪卡蘇伊士運河90天！　船東提新賠償方案

急徵醫師打疫苗！北海道捧「超高日薪4萬4」

海拔2000m裸身交纏！情侶野戰全都錄

更多熱門

相關新聞

台積電與美德醫療集團捐口罩、防護衣援外

台積電與美德醫療集團捐口罩、防護衣援外

全球新冠肺炎疫情仍險峻，台積電慈善基金會與美德集團透過外交部協助，捐贈15萬片口罩、6千只帽套、6千隻鞋套、7千件連身防護衣、1萬1千件隔離衣、1千5百件搭機用飛行衣等防疫物資，給予友邦史瓦帝尼、聖露西亞，以及去年與台灣互設駐處的索馬利蘭抗疫，並於20日起分批啟運，預計分送受贈國政府機關、醫療院所及弱勢民眾。

索馬利蘭駐台代表：我們一起挺過國際孤立

索馬利蘭駐台代表：我們一起挺過國際孤立

國際醫療開放前　北榮暖助3病患來台就醫

國際醫療開放前　北榮暖助3病患來台就醫

索馬利蘭駐台代表處揭牌

索馬利蘭駐台代表處揭牌

「館牌文字」背後的外交思維

「館牌文字」背後的外交思維

關鍵字：

索馬利蘭外交援助飢荒人道救援

讀者迴響

熱門新聞

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

47歲童仲彥認了「拍A片當男優」

獨／今確診跌至2位數　三級警戒擬延續「開放低風險場域」

向佐突開罵蔡英文「舔狗」！

10類人可打疫苗！新版「接種順序」出爐

快訊／再增20死！今本土病例+7

安和里長槓憲哥　驚人發言被挖出

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

醫：6/28不會降回二級了

苦行僧號稱78年未進食！針孔攝影揭真相

即／高雄早餐店老闆「解隔5天確診」　家族6人染疫！

印度變異株傳染力強！醫揭1關鍵症狀：非常不同

印度神童預言又應驗！影片還談到台灣

《RM》還是有光洙！劉在錫接電話秒掛斷

本土劇男星失業2年　領不到紓困金

更多

最夯影音

更多
瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！
被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面