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天菜機師殺死20歲嫩妻還假哭　智慧型手錶曝「她死前心率」成鐵證

▲▼希臘33歲直升機飛行員巴比斯（Babis Anagnostopoulos）殺害20歲英國嫩妻卡羅琳（Caroline Crouch），還佯裝不知情。（圖／翻攝自IG／@flying.babis）

▲希臘飛行員巴比斯（Babis Anagnostopoulos）殺害20歲英國嫩妻卡羅琳（Caroline Crouch），還扮演了38天悲痛欲絕的喪妻鰥夫。（圖／翻攝自IG／@flying.babis）

記者張寧倢／編譯

希臘33歲直升機飛行員巴比斯（Babis Anagnostopoulos）某天清晨報案聲稱自家遭竊賊入侵，首先到達的員警目睹了巴比斯20歲的英國籍嫩妻卡羅琳（Caroline Crouch）死在床上，一旁還有他們11個月大的女兒，巴比斯則是雙手被銬住、跪在地上。然而，這一切竟然都只是巴比斯自導自演的冷血殺妻劇本。

根據《太陽報》報導，警方5月11日清晨6時左右趕到雅典郊區案發現場時，發現躺在床上的卡羅琳已經沒有呼吸心跳，巴比斯則是跪地雙手被銬，眼睛和嘴巴上都貼著膠帶，一旁11個月大的女兒還在哭鬧著。警方將巴比斯釋放之後，他聲稱有竊賊闖入，並拿走家中1萬英鎊的現金，更驚訝詢問，「卡羅琳死了嗎？」

▲▼希臘33歲直升機飛行員巴比斯（Babis Anagnostopoulos）殺害20歲英國嫩妻卡羅琳（Caroline Crouch），還佯裝不知情。（圖／翻攝自IG／@flying.babis）

▲20歲英國嫩妻卡羅琳遠渡重洋嫁到希臘，卻不幸慘遭丈夫毒手。（圖／翻攝自IG／@flying.babis）

希臘警察局長喬治（George Kalliakmanis）表示，現場員警認為屋內到處都是凌亂的衣物，看起來像是在演戲，因為通常夜賊會清空所有東西，而且警方也發現家中安全監視器的記憶卡早在1時20分就拔除，巴比斯宣稱遭竊的時間就是在這之後，而且巴比斯的神情很冷淡、行為怪異，一名員警當時就向同仁表示，他懷疑兇手就是丈夫巴比斯。

▲▼希臘33歲直升機飛行員巴比斯（Babis Anagnostopoulos）殺害20歲英國嫩妻卡羅琳（Caroline Crouch），還佯裝不知情。（圖／翻攝自IG／@flying.babis）

▲卡羅琳曾經在日記裡透露想要離開巴比斯。（圖／翻攝自IG／@flying.babis）

事發一個多月以來，巴比斯扮演了悲痛欲絕的喪妻角色，不只欺騙警察，還在卡羅琳的葬禮上與岳母蘇珊（Susan）相擁而泣。然而，警察在調查時卻發現，巴比斯宣稱自己被嫌犯蒙眼上銬的期間，巴比斯手機上的app卻記錄到他從閣樓到地下室間的反覆移動，不過，更關鍵的證據則被儲存在卡羅琳的智慧型手錶中。

手錶的心率監測數據顯示，卡羅琳原本一直處於睡眠狀態，但在凌晨4時5分脈搏突然劇烈加速，掙扎了大約6分鐘，直到4時11分，卡羅琳心跳停止，但巴比斯供稱的竊賊襲擊時間卻超過清晨5時，時間點完全對不上。經過8小時的訊問之後，巴比斯終於承認，他隔著枕頭將自己全身重量壓在卡羅琳頭部，大概持續5分鐘後，才意識到老婆已經沒在動了，巴比斯也坦承，為了讓犯罪現場更生動，也殺了家中的寵物犬，並把屍體掛在樓梯上。

▲▼希臘33歲直升機飛行員巴比斯（Babis Anagnostopoulos）殺害20歲英國嫩妻卡羅琳（Caroline Crouch），還佯裝不知情。（圖／翻攝自IG／@flying.babis）

▲33歲的巴比斯外型帥氣，又是直升機飛行員，親友們卻沒想到他就是殺妻兇手。（圖／翻攝自IG／@flying.babis）

卡羅琳的母親蘇珊表示，自己一秒都沒懷疑過是女婿殺了卡羅琳。女方親友柯斯塔斯（Kostas Mavrikis）表示，聽完巴比斯在妻子葬禮上的演講時，她還被感動得哭了，沒想到竟然是一場戲，蘇珊一定感覺遭背叛，知道誰是殺人兇手之後，彷彿女兒死了第2次一樣痛苦。

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