打AZ疫苗釀血栓亡！南韓首次判定「與疫苗有關」　呼籲做血液檢查

▲南韓國內發生首起接種AZ疫苗後，出現血小板減少症引起血栓案例。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓30多歲的男子5月底透過「剩餘疫苗」制度預約施打阿斯特捷利康（AZ）疫苗第1劑，未料6月初出現嚴重頭痛、嘔吐，經診斷為罹患因「血小板減少症」引起的血栓，於16日病逝。防疫當局召開會議後，證實該起血栓死亡案例與施打AZ疫苗有關，成為2月底開放民眾接種疫苗後，當局首宗認定的與疫苗有關的死亡案例。

根據《韓聯社》報導，南韓新冠肺炎預防接種對應促進團今（21）日指出，預防接種被害調查班18日召開第18次會議，檢討接種疫苗後的不良反應案例，最後判斷、並證實30多歲男子產生血小板減少後的血栓死亡案例，與施打AZ疫苗有關。

據悉，該名男子5月27日接種第1劑AZ疫苗後，於本月5日出現嚴重頭痛、嘔吐症狀，前往醫療院所接受檢查，此後出現意識變化（conscious change）等症狀，8日轉往上級醫院的加護病房接受治療，不幸於16日病逝。

報導指出，AZ、嬌生疫苗皆為採用「腺病毒載體」技術，在人體接種後，會有極小的機率引起血小板減少所引起的血栓等副作用。對此，南韓防疫當局從4月12日起，在接種計畫中明確建議，AZ疫苗的施打年齡層應為30歲以上。

若在接種AZ、嬌生等腺病毒載體疫苗的4至28天以後，出現無法單靠止痛劑治療的頭痛，且同時伴隨著嘔吐、視野模糊等症狀，便有可能是血小板減少血栓症引起的症狀；而若出現呼吸困難、胸痛、持續性的腹部疼痛、手臂與腿部浮腫等症狀，或是接種4至28天後，在非接種部位出現出血性斑點，應立即前往醫療院所接受血液檢查。

另外，南韓預防接種被害調查班從16至18日召開第17、18次會議，檢討12起接種疫苗後死亡的不良反應案例，其中扣除上述30多歲男子的案例，專家認為有9起案例的死因恐怕與施打疫苗無關，剩下的2起案例則尚待資料充足。

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