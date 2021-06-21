卡車闖入自行車賽道狂撞7選手　警方開槍攔下肇逃駕駛

▲意外發生後，選手的物品散落一地，地上還滿是鮮血。（圖／擷取自fb）

實習記者陳培鈞／綜合報導

美國亞利桑那州鳳凰城的一場93公里自行車賽事（Bike the Bluff），20日發生嚴重意外，一輛卡車闖入比賽賽道，造成7人受傷，其中6人情況危急。肇事者在意外發生後，還想倒車離開，但被警方開槍制止，現在在醫院治療情況穩定，但尚未釐清肇事原因。

綜合外媒報導，肇事駕駛是一名35歲男子，他在車手們行經小鎮肖洛（Show Low）時，突然闖入賽道，導致車手的頭盔、鞋子、自行車被撞落一地，還有7名選手受傷，其中6名選手情況危急，而他自己也撞上電線桿，在事發過後，他竟想倒車逃逸，但被警方開槍阻止，現在也在醫院治療，情況穩定。

▲肇事者所駕駛的車輛，外觀受到嚴重破壞。（圖／擷取自fb）

參賽選手奎諾內斯 (Tony Quinones)表示，比賽大約開始6分鐘後，意外就發生了，當時他還和其他選手互相打氣，等他一回頭就看見，一台卡車開進賽道，並撞上兩旁的選手，撞擊聲和尖叫聲四起，他還看到，剛剛和他打招呼的選手，被撞得鮮血直流。

當地警局表示，由於肇事者不願配合警方拘捕，甚至試圖逃跑，才會開槍阻止，目前他正在醫院治療，情況穩定，尚不清楚肇事者的犯案動機，但社區民眾對此事件感到震驚，大家會替傷者祈禱，並與傷者的家人同在。