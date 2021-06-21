快訊／基隆養護中心又1住民染疫　中年婦解隔離前確診

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心今（21日）公布國內新增本土個75案例，確診個案新增20例死亡；基隆市增2例，累計共279人染疫。2例確診個案中，1例為60多歲男性養護中心住民，PCR採檢確診，無症狀；另1例為40多歲女性，匡列居家隔離入住防疫旅館，解除隔離前安排採檢確診。

林右昌表示，21日CDC公布基隆2例確診個案，（案14109）60多歲男性，養護中心住民，定期採檢PCR採檢確診，無症狀，安排收治醫院；（案14137）40多歲女性，為（案11277）80多歲母親的女兒，6/6日接觸採檢陰性，匡列居家隔離入住防疫旅館，6/19日解除隔離前，安排採檢確診，已收治醫院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林右昌指出，基隆市確診個案，已連續7天維持在5例以內，不過病毒非常狡猾，呼籲大家仍要做好自身防疫工作，把疫情守穩。他強調，「同島一命」北北基桃是共同生活圈，沒有辦法分割，只要其中一個城市沒有緩下來，就絕不能鬆懈，一旦鬆懈就會讓大家一個多月來的辛苦前功盡棄，面對當前疫情跟病毒的威脅，沒有鬆懈的本錢。

▲6月21日基隆公布2例確診個案。（圖／基隆市政府提供）

▲6月21日單日確診地圖。（圖／ETtoday新聞雲）

美麗最大的祕密

【更多新聞】

美加碼捐台250萬劑莫德納 林右昌：台美友好！直接而明確

基隆80歲↑長輩第2波接種首日5成 85歲↑上次來不及打「直接來」

基隆嬤驚呼「怎麼這麼快！」 林右昌曝關鍵因素2分鐘打好1位



別將病毒帶回家阻斷傳播鏈 林右昌籲力行「防疫新生活」