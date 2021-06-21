美西南「熱浪」飆攝氏53度！　1200年最大乾旱恐釀超級野火

▲美國西南地區氣溫創下新高。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國西南部近日遭熱浪襲擊，不只高溫持續創下新高，今年更面臨1200年以來最嚴重「大乾旱」（mega-drought），加州死亡谷氣溫飆升攝氏53度，亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）也連續5日氣溫高達攝氏46度，導致附近野火迅速蔓延，當地醫生也警告，高溫表面造成三度燒傷。而美西南部大量居民同時打開空調，造成電力系統負擔過大，恐面臨故障威脅。

美國國家氣象局向加州、內華達州、猶他州等地區發布「高溫警告」，氣溫若飆升攝氏38度以上，將非常危險，也警告，「高溫可致命，最重要是要保持水分，不要把孩子或寵物遺留車內！」

鳳凰城當地居民柯克蘭（Emily Kirkland）表示，「持續破紀錄的高溫、野火的濃煙與乾旱新聞，都讓人感覺世界末日即將到來，光是我家到走輕軌的10分鐘路程，就讓我感到非常噁心。」

西岸地區近年因全球暖化，乾旱與高溫不斷，降雨量較往年都少，導致野火風險極高，去年加州大火更破紀錄延燒逾100萬公頃土地，因此各州消防部門在冬天就已提早作出準備，包括移除易燃物、向民眾大力宣導防火重要性等。加州消防分隊隊長黑吉（Jon Heggie）強調，「我們只能盡力撲滅火勢，但民眾的配合更為重要，一不小心就可危急社區生命與財產安全。」

亞利桑那州消防局將此次快速蔓延的野火歸咎高溫，大火19日已蔓延27平方英里，消防部門已出動上百名人員與1架飛機，望能盡快控制火勢。

#BearFire update, June 20, 2021. Bear Fire grows to 2,200 acres. Photo taken off Hwy 191 near Rose Peak. https://t.co/bNrbSj2LY8 pic.twitter.com/VW1uYrjuQC — ApacheSitgreaves NFs (@A_SNFs) June 20, 2021

西南地區連年乾旱，高溫使德州與加州電力系統緊張，電商紛紛警告，如果居民不開始節約能源，可能被要求輪流斷電，以保持系統正常運行。據「加州獨立系統運營商」（California Independent System Operator），加州電力需求在17日達到逾4萬兆瓦的高峰職，而1兆瓦可供夏季200戶家庭單日電力需求。加州電商18日發布「彈性警報」，要求民眾在傍晚開始節約能源。

台灣半導體大廠「台積電」不久前才宣布，預計與英特爾（Intel）合作在亞利桑那州設廠，不過如今遭遇千年最嚴重乾旱，恐對美國半導體供應鏈帶來困難挑戰。工研院副院長彭裕民3月曾就台灣缺水景況警告，半導體電廠單日需用掉20萬頓水，水資源不可或缺，嚴峻環境因素帶給晶片產業極大障礙。

According to officials, the drought this year is much more severe than what Arizona saw at this time last year. @cronkitenews’ @alyssamarksz reports on how the water shortage may impact the state: https://t.co/O2ZtHkjpny pic.twitter.com/FaG72UquVE — Arizona PBS (@arizonapbs) June 1, 2021

熱浪持續向美國中西部地區蔓延，氣象局已對密蘇里州、堪薩斯州、伊利諾斯州發布預警。當局強調，目前氣溫有望在22日、23日開始降溫，南加州有望回到傳統6月的陰霾模式，減緩熱浪傷害。