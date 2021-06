美西南「熱浪」飆攝氏53度！　1200年最大乾旱恐釀超級野火

▲美國西南地區氣溫創下新高。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者徐于文/綜合外電報導

美國西南部近日遭熱浪襲擊,不只高溫持續創下新高,今年更面臨1200年以來最嚴重「大乾旱」(mega-drought),加州死亡谷氣溫飆升攝氏53度,亞利桑那州鳳凰城(Phoenix)也連續5日氣溫高達攝氏46度,導致附近野火迅速蔓延,當地醫生也警告,高溫表面造成三度燒傷。而美西南部大量居民同時打開空調,造成電力系統負擔過大,恐面臨故障威脅。

美國國家氣象局向加州、內華達州、猶他州等地區發布「高溫警告」,氣溫若飆升攝氏38度以上,將非常危險,也警告,「高溫可致命,最重要是要保持水分,不要把孩子或寵物遺留車內!」

鳳凰城當地居民柯克蘭(Emily Kirkland)表示,「持續破紀錄的高溫、野火的濃煙與乾旱新聞,都讓人感覺世界末日即將到來,光是我家到走輕軌的10分鐘路程,就讓我感到非常噁心。」

西岸地區近年因全球暖化,乾旱與高溫不斷,降雨量較往年都少,導致野火風險極高,去年加州大火更破紀錄延燒逾100萬公頃土地,因此各州消防部門在冬天就已提早作出準備,包括移除易燃物、向民眾大力宣導防火重要性等。加州消防分隊隊長黑吉(Jon Heggie)強調,「我們只能盡力撲滅火勢,但民眾的配合更為重要,一不小心就可危急社區生命與財產安全。」

亞利桑那州消防局將此次快速蔓延的野火歸咎高溫,大火19日已蔓延27平方英里,消防部門已出動上百名人員與1架飛機,望能盡快控制火勢。

西南地區連年乾旱,高溫使德州與加州電力系統緊張,電商紛紛警告,如果居民不開始節約能源,可能被要求輪流斷電,以保持系統正常運行。據「加州獨立系統運營商」(California Independent System Operator),加州電力需求在17日達到逾4萬兆瓦的高峰職,而1兆瓦可供夏季200戶家庭單日電力需求。加州電商18日發布「彈性警報」,要求民眾在傍晚開始節約能源。

台灣半導體大廠「台積電」不久前才宣布,預計與英特爾(Intel)合作在亞利桑那州設廠,不過如今遭遇千年最嚴重乾旱,恐對美國半導體供應鏈帶來困難挑戰。工研院副院長彭裕民3月曾就台灣缺水景況警告,半導體電廠單日需用掉20萬頓水,水資源不可或缺,嚴峻環境因素帶給晶片產業極大障礙。

According to officials, the drought this year is much more severe than what Arizona saw at this time last year. @cronkitenews’ @alyssamarksz reports on how the water shortage may impact the state: https://t.co/O2ZtHkjpny pic.twitter.com/FaG72UquVE