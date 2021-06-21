台男「染印度變種」飛澳門確診　在台接觸者21人採檢結果出爐

記者嚴云岑／台北報導

澳門官方18日通報一例台灣移入確診病例，檢測感染的是Delta變種病毒，研判可能是今年1月前在越南工作時被感染，但經過進一步追查後卻發現，該病患今年2月至5月還曾在印度工作，卻故意隱瞞，最重恐處8年刑。指揮中心今（21）日也說明個案在台接觸者採檢情況。

指揮官陳時中表示，個案是從去年起至今年1/25都在越南，1/26~2/18返台，2/19~5/8則在印度。5/9~5/22返台後因為專案採檢，所以在集中檢疫所隔離，5/9第一次入住檢驗是陰性，5/21第二次採檢也是陰性。6/15因為要出境做自費採檢，依樣是陰性。不過，6/17入境澳門後，PCR就驗出陽性，Ct值32，血清抗體IgM、IgG則是陽性。

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陳時中說，依照抗體陽性研判，個案在印度染疫可能性比較高，先前在台灣檢驗陰性，可能就是所謂時陰時陽情況。由於個案在台灣5/15檢驗是陰性，6/17才出境，所以相對他還是有相對可能風險，指揮中心已對同住者與司機、以及6/16就醫的接觸者進行採檢，應檢驗22名已檢驗21名是陰性，1名檢驗中，同住接觸者都列為居家隔離。

▲▼入境澳門檢驗陽性COVID-19個案說明。（圖／指揮中心提供）