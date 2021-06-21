買到新店海砂屋　賣方判賠992萬！「仲介0責任」原因曝

▲蕭姓買方跟仲介龍頭買到海砂屋，提告賣方要求解約，法院判賣方應負全責、仲介免賠。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

蕭姓民眾於2014年7月間，透過國內某房仲龍頭，以980萬元買下新北新店的房產，不料2019年間發現竟買到海砂屋，且查到廖姓賣方早於2012年，就做過海砂屋檢測，控訴廖男隱瞞資訊，提告要求賣方退款解除買賣，並主張若法院認賣方免負全責，房仲也分擔賠償責任，北院判廖姓賣方，應賠房屋價款含手續費共992萬餘元、房仲免賠。

賣方認為，房屋買賣洽談時，就已說過同社區有海砂屋狀況，而蕭姓買方不僅仍願購買、簽約前也是自己懶得去做檢查，且對方買屋後照常出租，顯見房子仍可正常使用，當初更以低於市價出售，主張蕭姓買方購屋多年後，才要求解除合約不合理。

仲介表示，他介紹房子時，已將房屋調查狀況清楚說明，且如果解除買賣契約，買方自然可取回價款，仲介方也沒甚麼好賠的了。

法院認為，本件爭議房屋經專業檢驗後，確有氯離子數值超標的狀況，廖姓賣方也坦承在賣屋前有做過檢測，卻仍在房屋現況說明書上，否認做過檢查、也稱不知社區有海砂屋狀況，顯然在買賣時刻意隱瞞。

另外，賣方稱買方有簽特約，表明不在意海砂屋狀況，但特約內容中，只寫了社區其他房子有氯離子超標狀況、本房屋也可能有，並沒有明講買賣的房子是海砂屋；仲介在簽約時，特地找了律師見證，並向買方說明房屋氯離子的風險，因為不知賣方有無做過檢測，所以在文件上，也沒加註房屋氯離子狀況。

法官認定廖姓賣方確實隱瞞資訊，判撤銷買賣契約，應賠房屋價金及手續費共992萬餘元；至於仲介，法院認為氯離子檢測有高度專業，不是仲介能處理的，且介紹賣屋時，已明確表示社區內其他房子的狀況，並建議在簽約前應做檢測，仲介已盡狀況告知義務、非知情不報，判決免賠。

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