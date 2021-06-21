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勞動部嚴訂「移工雇主2大規範」　違規最重廢止聘僱許可！

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

基於近期苗栗縣有電子廠移工群聚感染案件，中央流行疫情指揮中心今表示，為促使聘有移工的雇主加強落實防疫工作，勞動部已修訂「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，明定2大雇主應辦理措施及建議事項，違規者最重「廢止聘僱許可」。

▲▼0621雇主聘雇移工應落實防疫措施。（圖／指揮中心提供）

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▲雇主聘雇移工應落實防疫措施。（圖／指揮中心提供）

勞動部部長許銘春表示，第一是疫情期間雇主應辦理措施，包括移工的工作區及生活區應分艙分流，同產線移工應住宿同一地點，不同雇主的移工不得混住、公共區域應依照移工住宿樓層分時段使用、每天進行移工健康監測及記錄移工出入足跡、接觸史與是否群聚等資料，並應備有1人1室隔離空間等。

第二是疫情期間建議雇主辦理事項，包括調整產線人員間距，或運用宿舍閒置空間，增加移工居住面積，以保持社交距離；協助移工購買物品，減少移工外出需求；針對有症狀的移工儘速安排篩檢，並於結果出來前預防安排居住1人1室等。

勞動部提醒，雇主在疫情期間，未依指引規範妥善辦理，將視情節輕重，要求雇主限期改善，或立即依就業服務法第57條第9款規定，處新臺幣6萬至30萬元罰鍰。

此外，違規情節重大者，將再針對聘僱移工名額予以廢止或不予許可。另雇主如委託仲介公司辦理移工生活照顧，因仲介公司未善盡受任事務，違反防疫措施，將依仲介公司違反就業服務法規定，處新臺幣6萬元以上至30萬元以下罰鍰。

而勞動部已偕同地方政府分階段開始訪查全臺移工宿舍，對於先前待改善的雇主，將於近期辦理複查，並依新修正的指引要求雇主改善。另外，針對違反指引規定的企業雇主，將再與經濟部、科技部合作輔導，加強防疫。
 

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