母剖腹產「女嬰臉留超深刀傷」得縫13針！　醫生：離胎盤太近了

▲母剖腹「嬰臉留超深刀傷」得縫13針。（圖／翻攝自GoFundMe）



記者張方瑀／綜合報導

美國科羅拉多州一名孕婦，日前在醫院接受緊急剖腹產，孩子順利出生時原本該是開心的氣氛卻瞬間凝結，因為女嬰的臉上竟然有一條深深的刀傷，讓她一出生就得縫13針。

根據《每日星報》報導，住在科羅拉多州的威廉絲（Reazjhana Williams）15日入住丹佛健康醫療中心（Denver Health Medical Center）準備隔天自然產，結果醫生投藥催產後，威廉絲當天晚上就被緊急送入開刀房剖腹。

結果孩子順利出生後，本該開心的氣氛卻瞬間凝結，因為女嬰的臉上竟然有一條巨大的刀傷。醫生解釋，是因為女嬰的臉離胎盤很近才會劃傷。

SIGHT OF HEARTACHE: Pics show baby girl with huge cut across her face after emergency C-section delivery. A BABY girl... 由 Collection of The Greatest HITS of The 60's; 70's & 80's 發佈於 2021年6月20日 星期日

威廉絲說，她的孩子一出生就必須接受整形手術，臉上被縫了13針，因此要求醫院必須對此負責，「對於剖腹產我有很多不理解的地方，我從來沒聽說過有人剖腹產後，還得面對自己孩子的臉變成這樣的問題。」院方在聲明表示，願意提供母女最大的幫助。

統計資料顯示，透過剖腹產出生的3.7萬名嬰兒中，僅有0.7％會受到外力割傷或擦傷。資深執業護理師莫克（Lisa Merck）也說，「我大概經手過超過2500次分娩，但這是我第一次看到這種情形，這確實有可能發生，但非常非常的罕見。」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

散發迷人香氣！專櫃女香TOP4最低下殺999元