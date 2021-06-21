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接種疫苗「月經大出血」？　英4000女通報異常被列不良反應

▲▼英國有約4000名女性通報接種疫苗後出現「月經異常」症狀。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲英國有約4000名女性通報接種疫苗後出現「月經異常」症狀。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

目前已知接種新冠疫苗後常見的副作用有頭痛、疲勞、肌肉痠痛發燒等症狀，AZ疫苗更有極罕見的血栓症狀，不過英國近期有約4000名女性在接種疫苗後，通報出現經血比平常更多、經期延遲、疼痛等月經異常狀況，英國官方已將月經異常（Menstrual Disorder）列為疫苗的可疑不良反應之一。

英國媒體《太陽報》（The Sun）引述《星期泰晤士報》（The Sun Times）發布的報告，截至5月17日，英國藥物及保健產品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency，MHRA）已接獲約4000例接種疫苗後的經期問題通報，其中包含2734例與AZ疫苗有關、1158例與輝瑞/BNT疫苗有關、66例與莫德納疫苗有關，而多數案例介於30至49歲之間。

這些通報主要提到的症狀是「比平常更嚴重的出血」。報導指出，三種疫苗在對數千人進行的臨床試驗中，並未出現有經期異常的副作用，但在全世界有數百萬人接種疫苗後，更多副作用會變得越來越明顯。

MHRA表示，女性在接種疫苗後並不會有經期問題增加的風險，因此沒有理由將經期問題列在疫苗「潛在副作用」名單中。但MHRA目前確實已將「月經異常」列入身體不良反應（adverse reaction）的週報中。

MHRA藥物警戒與風險管理主任布蘭琪（Sarah Bran）表示，在檢視案例後，證據並未顯示接種這三種疫苗後風險上升，「與目前為止接種疫苗的女性人數及普遍的月經紊亂背景值相比，通報案例仍算少數，我們將繼續密切觀察這些案例。」

不過倫敦帝國學院（Imperioal College London）生殖免疫學家梅爾（Victoria Male）認為，並不是每個人都會向政府通報他們注意到的任何月經變化，因為不是每個人都知道有這樣的通報系統存在，或者根本不知道可以通報。她聲稱，「有很多人聯繫過我，告訴我他們接種疫苗後月經的變化，大多數症狀是經血比平常更多，或是經期時間比平常更晚。」

現年39歲、來自倫敦的凱蒂克汗（Katie Khan）提到，在接種第一劑AZ疫苗後，月經週期開始變得不規律，「經期持續了一個星期多，經血量變得更多，就像洪水氾濫一樣，而且更痛。」

英國政府建置「黃牌」系統，讓民眾、醫生主動通報接種疫苗後的不良反應症狀。週報當中強調，這些症狀尚未被證實與疫苗有關係，因此僅是「可疑不良反應」（suspected adverse reactions），並不是「副作用」（side effects）。

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