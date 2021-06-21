打完新冠疫苗「抗體數值」仍太低？　紐時：很多人這2點做錯！

▲法國開放青少年接種新冠疫苗。（圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

針對接種新冠疫苗後，是否能在人體內產生足以抵禦病毒的抗體量，《紐約時報》報導指出，大部分人接種後都會引發強烈免疫反應，不須再做「抗體檢驗」，但如果真的要做，民眾則必須在「對的時間」做「對的檢測」，才能避免得出不正確的抗體數據。

根據《紐約時報》報導，美國有成千上萬的人已經接種疫苗，部分民眾蜂擁至當地診所進行抗體檢驗，但疫苗臨床實驗中，美國幾乎所有受試者都產生了強烈的抗體反應，因此大多數人接種後其實不需要接受抗體檢驗，不過對免疫系統較弱、曾接受器官捐贈、患有血癌、服用類固醇或抑制免疫相關藥物的人來說，抗體檢驗是至關重要的。

對的檢測時機

耶魯大學免疫學家岩崎明子表示，她對每個人都須進行抗體檢驗持保留態度，因為除非民眾真正明白測試的原理，並消除能以檢驗激發抗體的誤解。報導指出，在接種第2劑輝瑞/BNT疫苗或莫德納疫苗後，至少須等待2周抗體數量才會上升到足以被檢出，對部分嬌生疫苗的接種者來說，時間可能長達4周。岩崎明子說，檢測的時機、抗原與敏感性都非常重要。

▲接種莫德納疫苗與輝瑞疫苗至少須等待2周後，再進行抗體檢驗數據才會準確。（圖／達志影像／美聯社）

對的檢測方法

紐約曼哈頓46歲男子拉特（David Lat）2020年3月染疫住院3周，過程中他多次接受抗體檢驗，6月抗體數值非常高，但之後逐步下降，今年3月22日完整接種疫苗，1個月後抗體數值竟低到只能勉強被認定為陽性。拉特在推特上驚訝表示，「我還以為接種後抗體數量會爆炸性成長。」

紐約西奈山伊坎醫學院免疫專家（Florian Krammer）推文詢問拉特是使用哪種檢測方法，拉特才驚覺自己做的是針對核殼蛋白抗體（nucleocapsid protein，又稱N蛋白）的檢測，這種抗體會在染疫初期大量存在於血液，然而，相對地，疫苗激發的病非N蛋白抗體，而是棘蛋白（spike protein）抗體，須採其他抗體檢測才能驗出。

▲接種新冠疫苗後絕大部分的人都會產生強烈的免疫反應。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，由於快速檢驗通常結果只會顯示陽性與否，陰性的狀況也有可能只是抗體數值較低。約翰霍普金斯大學的移植外科醫師兼研究員賽格夫（Dorry Segev）博士表示，抗體只是免疫反應的其中一個面向，透過抗體檢驗也無法測量的表象之下，還有很多事情正在發生，身體保持著所謂的細胞免疫，這是一個複雜的防禦網絡，會對入侵者做出反應。

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