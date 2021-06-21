▲打疫苗怕流產？產科醫分析利弊直呼「麥擱亂」：等懷孕12週後再打。（圖／記者周宸亘攝）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心承諾將孕婦列為莫德納疫苗施打對象，但國外有孕婦在接種同為mRNA的BNT疫苗後流產，也讓部分孕婦對疫苗安全性存疑。對此，台灣婦產科醫學會理事長黃閔照直呼「麥擱亂啊」，將疫苗與流產掛勾，就如同老人猝死事件一樣為無稽之談。懷孕12週內原本就有自然流產風險，且孕婦感染新冠重症風險較高，整體來說接種還是利大於弊。

美國捐助的250萬劑莫德納疫苗昨日抵台，台灣取得疫苗達485.66萬劑。指揮中心表示，未來疫苗接種方向將會以65歲以上長者為優先開放目標，屆時會再擴充類別。此外，莫德納疫苗也會優先讓孕婦施打，但並非強迫，還是可以經醫師評估後自行選擇。

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▲莫德納疫苗。（圖／記者周宸亘攝）

黃閔照表示，無論是哪種疫苗，接種後一定有風險在，而懷孕初期本來就有13%流產風險，建議孕婦在12週以後施打較安全，也可以在接種前先與醫師討論適合廠牌。除非是過去對打疫苗曾出現併發症者，或者接種前出現發燒、身體不適等症狀，才會建議暫緩施打。

WHO、美國婦產科醫學會均指出，懷孕母親染疫後會較高重症併發風險，建議接種疫苗保護自己與胎兒。美國已有9萬多名孕婦接種mRNA疫苗，尚無嚴重不良事件傳出。

黃閔照說，台灣目前雖有AZ與莫德納兩廠牌可選擇，會建議打莫德納，是因為mRNA疫苗相較於AZ的腺病毒疫苗，對年輕族群有較小的血栓風險，而孕婦血栓風險本來就比一般民眾來得高，因此才會參照美國做法，呼籲指揮中心讓孕婦先打mRNA疫苗。