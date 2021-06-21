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南韓最新研究　「腸道益菌」可阻新冠病毒入侵

▲▼病毒先生。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲研究發現，腸胃道裡的雙歧桿菌可阻止新冠病毒入侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓首爾延世大學一份研究顯示，人類腸道某些共生菌可產生抑制新冠病毒（SARS-CoV-2）化合物，如先前就被證明出可抑制其他有害細菌的「雙歧桿菌」（Bifidobacteria）。

SciTechDaily報導，依據過去這段時間的臨床研究，部分中重度新冠患者會出現腸胃道症狀，有些人則是出現肺部感染症狀。延世大學醫學系博士生穆罕默德阿里（Mohammed Ali）透露，這讓人想知道，腸道內的細菌是否能保護腸道避免病毒入侵。

為了找出答案，研究人員篩選出特定腸道細菌來對抗新冠病毒。結果顯示，先前就被證明出可抑制幽門螺旋桿菌等有害細菌的「雙歧桿菌」（Bifidobacteria，也稱比菲德氏菌、B菌），其實扮演著阻止新冠病毒入侵腸道的角色。此外，團隊透過機器學習搜尋潛在抗病化合物，發現某些可能有助於對抗新冠病毒的化合物。

依穆罕默德阿里觀察，許多現有的抗生素及癌症療法都和腸胃道細菌有關，它們在腸胃道內相互競爭、製造高效化合物，或許可藉此研發新抗病毒藥物或預防重症的治療方法。

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