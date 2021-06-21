多間疫苗站「報到率剩20%」　財經網美1招逆轉：重新變搶手

▲示意圖，與本文無關。（圖／南投縣政府提供）

記者周亭瑋／綜合報導

國內接種疫苗後累積67人猝死，儘管數例相驗解剖，初步研判與疫苗無關，仍引發緩打潮。「財經網美」胡采蘋昨表示，好幾個疫苗站上午報到率剩20%，不過對此她很能理解，相信長輩們的確被嚇壞了，「我們應該重新創造一個搶打的氣氛，讓老人群組振奮起來，踴躍施打。」

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」直言，「好幾個疫苗站傳回來都是，上午報到率剩20%，有些打電話去還被罵回來。地方政府應該緊急開放衛生所做現場應變，自行發出候補號碼牌，無論年齡、戶籍地都可以領候補牌等通知，打完殘留疫苗登錄造冊。」

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▲胡采蘋表示，只要一形成排隊熱潮，疫苗一定會重新變得搶手。（圖／翻攝自臉書／Emmy追劇時間）

她認為，只要形成排隊熱潮，疫苗一定會重新變得搶手，「這是人性。這幾天老人家被嚇壞了，我們應該重新創造一個搶打的氣氛，讓老人群組振奮起來，踴躍施打。如果家裡老人本來身體就不好，或有心血管疾病，也不要勉強，可以等打副作用小的國產疫苗。」

最後，胡采蘋感性喊話，「老人家需要我們，現在不是罵他們或嚇他們的時候，請縣市政府授權疫苗站，下午做緊急處置，開放殘留疫苗施打，不限年齡、戶籍，讓疫苗打完。請大家鼓勵家裡的老人，不要罵、不要嚇，真的不願打也沒關係，等國產。為長遠計，別讓老人賭氣不打。」