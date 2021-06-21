夫染病也不怕！鐵齒女聽「同事中鏢」秒打疫苗　曝恐怖原因：想通了

▲丈夫得流感她鐵齒不打疫苗，一聽到「隔壁同事染病」衝第一個打。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

新冠疫苗擴大高風險族群施打，但在接種後已累積67人猝死，目前已有9例死亡案件送司法相驗解剖，初步研判與疫苗無關，卻也引發緩打潮。小兒科醫師陳木榮分享，一名女子突然跑來接種流感疫苗，原因是「隔壁同事得了流感」，奇怪的是，去年她丈夫染病時還鐵齒不接種，聽聞同事得流感卻秒衝來，一問之下才透露恐怖原因，讓她瞬間想通了。

小兒科醫師陳木榮在粉專《柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師》發文表示，關於新冠疫苗施打，理想情況是18歲以上全民施打，現實狀況是不強迫，每個人都該自己決定。他曾遇過一名女患者，突然跑來接種流感疫苗，好奇問「你前幾年都不打流感疫苗，為什麼今年跑來打？」她當下的回應是隔壁同事染流感。但讓人不解的是女子丈夫去年得流感，她當時還鐵齒不打疫苗，「沒道理今年隔壁同事得了流感，就跑來打」。

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▲女子坦言當時受到流感疫苗有問題的報導所影響而不敢接種。（示意圖／記者徐斌慎攝）

女子急著說：「隔壁同事前天跟我說得了流感，昨天就死了，所以我趕快跑來打流感疫苗」。事情還未完，陳木榮說，她去年沒來打流感疫苗的原因，是受到新聞鋪天蓋地報導「打流感疫苗出問題」嚇壞她。態度大轉變，女子當下也尷尬地說：「我想通了，我知道打跟不打都有風險，我自己會決定，發生什麼事我會自己負責。」

陳木榮猜想，若女子身邊再一次有人因得流感身亡，她又會跑來打流感疫苗。而同樣的情況也發生在新冠疫苗身上，近日因打完疫苗後猝逝新聞頻傳，就算長者打完疫苗離開人間可能只是巧合，但站在親人的立場，這種情況下各種負面情緒充斥心中，「絕對不是一句『與疫苗無關』可以平復心情的。」

▲新冠疫苗接種意願，也被各種消息所影響。（示意圖／記者湯興漢攝）

陳木榮以多年來的看診經驗表示，疫苗大規模接種，常可見打氣隨疫情嚴重而高漲，隨疫苗不良反應而低迷，這種情況會不斷循環，而各種消息都會影響人們打疫苗的意願，打不打自己決定，「每個人做任何決定都承擔著大小不同的風險，沒有旁人能阻止一個成年人打疫苗的決心或是違背一個人不打疫苗的意願。」

陳木榮提醒，若是某個身分年齡類別人沒有人要打疫苗，真的不需強迫也不需等待，希望中央能盡快開放到下一個類別，讓想打疫苗的人都打得到。