　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夫染病也不怕！鐵齒女聽「同事中鏢」秒打疫苗　曝恐怖原因：想通了

▲▼病人,生病,醫院。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲丈夫得流感她鐵齒不打疫苗，一聽到「隔壁同事染病」衝第一個打。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

新冠疫苗擴大高風險族群施打，但在接種後已累積67人猝死，目前已有9例死亡案件送司法相驗解剖，初步研判與疫苗無關，卻也引發緩打潮。小兒科醫師陳木榮分享，一名女子突然跑來接種流感疫苗，原因是「隔壁同事得了流感」，奇怪的是，去年她丈夫染病時還鐵齒不接種，聽聞同事得流感卻秒衝來，一問之下才透露恐怖原因，讓她瞬間想通了。

小兒科醫師陳木榮在粉專《柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師》發文表示，關於新冠疫苗施打，理想情況是18歲以上全民施打，現實狀況是不強迫，每個人都該自己決定。他曾遇過一名女患者，突然跑來接種流感疫苗，好奇問「你前幾年都不打流感疫苗，為什麼今年跑來打？」她當下的回應是隔壁同事染流感。但讓人不解的是女子丈夫去年得流感，她當時還鐵齒不打疫苗，「沒道理今年隔壁同事得了流感，就跑來打」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼公費流感疫苗首批開打。（圖／記者徐斌慎攝）

▲女子坦言當時受到流感疫苗有問題的報導所影響而不敢接種。（示意圖／記者徐斌慎攝）

女子急著說：「隔壁同事前天跟我說得了流感，昨天就死了，所以我趕快跑來打流感疫苗」。事情還未完，陳木榮說，她去年沒來打流感疫苗的原因，是受到新聞鋪天蓋地報導「打流感疫苗出問題」嚇壞她。態度大轉變，女子當下也尷尬地說：「我想通了，我知道打跟不打都有風險，我自己會決定，發生什麼事我會自己負責。」

陳木榮猜想，若女子身邊再一次有人因得流感身亡，她又會跑來打流感疫苗。而同樣的情況也發生在新冠疫苗身上，近日因打完疫苗後猝逝新聞頻傳，就算長者打完疫苗離開人間可能只是巧合，但站在親人的立場，這種情況下各種負面情緒充斥心中，「絕對不是一句『與疫苗無關』可以平復心情的。」

▲▼受到多名民眾在施打AZ疫苗後猝死暴斃影響，新北市85歲以上長者接受AZ疫苗施打第四天，有資格接種者紛紛打退堂鼓接種疫願低落。位於新店靜思堂、馬公公園內的接種站門口羅雀場面冷清，形成醫護人員比民眾還要多的場面。（圖／記者湯興漢攝）

▲新冠疫苗接種意願，也被各種消息所影響。（示意圖／記者湯興漢攝）

陳木榮以多年來的看診經驗表示，疫苗大規模接種，常可見打氣隨疫情嚴重而高漲，隨疫苗不良反應而低迷，這種情況會不斷循環，而各種消息都會影響人們打疫苗的意願，打不打自己決定，「每個人做任何決定都承擔著大小不同的風險，沒有旁人能阻止一個成年人打疫苗的決心或是違背一個人不打疫苗的意願。」

陳木榮提醒，若是某個身分年齡類別人沒有人要打疫苗，真的不需強迫也不需等待，希望中央能盡快開放到下一個類別，讓想打疫苗的人都打得到。

ET快訊
駁隱匿疫情！士林某長照「6月初就通報」　衛生局要插管長者自己
宜蘭「失蹤確診者」在北市找到　正跟另名確診朋友群聚
張菲辣媳「沒穿內衣」！　孩子親睹走光尖叫：掉出來了啦
628剩1周卻爆北農群聚感染！她嘆三級恐延長：中南部肯定受影

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

印度變異株傳染力最強！鼻水狂流像感冒　醫揭1關鍵症狀：非常不同

打疫苗怕流產？產科醫分析利弊直呼「麥擱亂」：等懷孕12週後再打

稚兒秒回「要打疫苗」原因　醫超感動！預言大規模接種莫德納光景

公路客運擴大砍班「衝擊396條路線」　平日減幅57%、假日達62%

台灣是「疫苗乞丐」？仁醫曝「曾領低收獎學金」：這是善的循環

美贈250萬劑疫苗！藍綠罕見「都順時中」　中南部首長表態一次看

再+1確診！桃園804門急診再暫停3天…衛生局急扣300出院病患採檢

宜蘭「失蹤確診者」曾騎車回家拜拜！被尋獲時正跟確診街友群聚

3級警戒到憂鬱「世界真的回不去了？」　黃越綏笑給解答

台中清晨雷雨狂炸　大甲發電廠嘆：都沒下在集水區

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

遇疫情葡萄銷不出...果農低價求售　擔心腐爛浪費「剩下忍痛餵雞鴨吃」

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

赤膊男不戴口罩騎車外出遭攔！　辯稱「去山上游泳」警當場開罰

250萬劑莫德納疫苗起飛影片曝！ 蔡英文IG公開畫面：謝謝美國政府

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

印度變異株傳染力最強！鼻水狂流像感冒　醫揭1關鍵症狀：非常不同

打疫苗怕流產？產科醫分析利弊直呼「麥擱亂」：等懷孕12週後再打

稚兒秒回「要打疫苗」原因　醫超感動！預言大規模接種莫德納光景

公路客運擴大砍班「衝擊396條路線」　平日減幅57%、假日達62%

台灣是「疫苗乞丐」？仁醫曝「曾領低收獎學金」：這是善的循環

美贈250萬劑疫苗！藍綠罕見「都順時中」　中南部首長表態一次看

再+1確診！桃園804門急診再暫停3天…衛生局急扣300出院病患採檢

宜蘭「失蹤確診者」曾騎車回家拜拜！被尋獲時正跟確診街友群聚

3級警戒到憂鬱「世界真的回不去了？」　黃越綏笑給解答

台中清晨雷雨狂炸　大甲發電廠嘆：都沒下在集水區

快訊／北農延燒　侯友宜宣布：新北果菜公司明天全面第二次快篩

印度變異株傳染力最強！鼻水狂流像感冒　醫揭1關鍵症狀：非常不同

筒香嘉智砲轟梁玹種　小聯盟3A雙響宣告回歸

南韓最新研究　「腸道益菌」可阻新冠病毒入侵

宜芝多發文「深深的歉意」　無預警停業...顧客要求「給個交代」

LIVE／北農群聚「百人急篩檢」、士林爆47確診3死　柯文哲親上火線

憋壞了！宜蘭周末湧現大量塞車潮　遊客：悶1個月車子不開會壞掉

打疫苗怕流產？產科醫分析利弊直呼「麥擱亂」：等懷孕12週後再打

稚兒秒回「要打疫苗」原因　醫超感動！預言大規模接種莫德納光景

台船百噸級巡緝艇開工　國艦國造業務比重已達六成

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

醫：6/28不會降回二級了

安和里長槓憲哥　驚人發言被挖出

中央3週前要求北農廣篩　北市府沒動作內幕曝

這類人打噴嚏次數增　醫：恐是染疫症狀

天天包裹地獄　物流員工眼神死

吳宗憲要告　安和里長：一字不改

3級警戒何時解封　陳其邁揭2指標

「低風險場域」可望鬆綁！商業場所擬4條件微解封

即／宜蘭「失蹤確診者」在台北找到了！

大師預言疫情「這天」過後好轉

快訊／北農45人確診！農委會回應了

陳時中：不規劃縣市解封　低風險場域擬鬆綁

快訊／夏至豪大雨襲10縣市！　苗中投淹水警戒

台積電不只500萬劑疫苗！基金會「五大善舉」掀熱議

更多熱門

相關新聞

紐時：美贈台疫苗「加碼3倍」　美中關係恐更緊繃

紐時：美贈台疫苗「加碼3倍」　美中關係恐更緊繃

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）19日在推特宣布贈台250萬劑莫德納疫苗起飛，是當初承諾數量的3倍之多，而《紐約時報》報導中提到，這批疫苗恐怕讓美中關係的緊張程度再升級。

贈台疫苗　美國務院：美台人民情誼是關係基礎

贈台疫苗　美國務院：美台人民情誼是關係基礎

北農45人群聚感染！美女議員：北市府犯4錯誤

北農45人群聚感染！美女議員：北市府犯4錯誤

中寮暖醫為老阿嬤接種抱抱勸「免驚」

中寮暖醫為老阿嬤接種抱抱勸「免驚」

高一新生報到後確診　這關鍵解除警戒

高一新生報到後確診　這關鍵解除警戒

關鍵字：

流感疫苗流感新冠疫苗疫情不良反應陳木榮醫師

讀者迴響

熱門新聞

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

47歲童仲彥認了「拍A片當男優」

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

今年首度滿庫溢流　進雨最大雙贏家出爐

向佐突開罵蔡英文「舔狗」！

《RM》還是有光洙！劉在錫接電話秒掛斷

本土劇男星失業2年　領不到紓困金

苦行僧號稱78年未進食！針孔攝影揭真相

獨／今確診跌至2位數　三級警戒擬延續「開放低風險場域」

醫：6/28不會降回二級了

傳「不敢脫」錯失《色戒》　女星揭與湯唯關係

安和里長槓憲哥　驚人發言被挖出

中央3週前要求北農廣篩　北市府沒動作內幕曝

即／台南95歲嬤打疫苗後倒趴浴缸斷氣

這類人打噴嚏次數增　醫：恐是染疫症狀

更多

最夯影音

更多
瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！
被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面