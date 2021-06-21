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汽旅偷拍「妖精打架」新招！房間油畫相框藏驚人細節：須即刻退房

▲▼南韓網友指出，若在汽旅房間牆壁看到懸掛以下幾款油畫，恐怕得小心遭偷拍。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓網友指出，若在汽旅房間牆壁看到懸掛以下幾款油畫，恐怕得小心遭偷拍。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

每當夫妻、情侶前往汽車旅館休憩時，總得擔心親密行為是否會遭暗藏的攝影機偷拍，而南韓曾被英媒BBC評價為「偷拍大國」，女性不管是如廁、搭乘電扶梯都得格外提高警覺。目前南韓網路論壇上，一篇文章獲得高度矚目，提醒若在汽旅等住宿設施看到牆壁懸掛畫作，或是桌上擺設的相框，尤其是油畫時，恐怕得小心內部藏有小型攝錄機。

根據韓媒《News1》、《中央日報》，最近網路論壇上流傳著一篇以「如果在汽旅看到這些畫作，恐怕得馬上申請退房」為標題的文章，作者在文中表示，這些畫作在市面上容易購買，其設計上可以在相框暗藏超小型的攝錄器，通常賣家會以這幾款畫作，巧妙地運用凹凸不平的質感，遮擋住設錄影器鏡頭，使得被偷拍的受害者根本防不慎防。

▲▼無論是牆上懸掛的油畫、或是桌上擺放的相框，入住汽旅時都得提高警覺。（圖／翻攝自韓網）

▲▼無論是牆上懸掛的油畫、或是桌上擺放的相框，入住汽旅時都得提高警覺。（圖／翻攝自韓網）

▲▼無論是牆上懸掛的油畫、或是桌上擺放的相框，入住汽旅時都得提高警覺。（圖／翻攝自韓網）

對此網友們表示，其實只要業者或加害人有心，可以在電視盒、玻璃鏡、吹風機、插座內部、衣架、時鐘、眼鏡、項鍊等加裝小型攝錄影機，呼籲政府應加強修法，提高人們對偷拍犯罪的重視。

另外，有民眾本月18日登上青瓦台官網發起連署，呼籲政府即刻起禁止業者販賣超小型攝錄器，表示目前利用超小型攝錄器進行非法偷拍的犯罪與日俱增，因此應該制裁那些將超小型攝錄器搭載至一般家電販賣的業者。

據悉，南韓境內興起利用超小型攝錄器進行偷拍犯罪，16日才傳出一名40多算男性將超小型攝錄器夾在自己的腳指之間，在偷拍女性特定身體部位時遭警方逮捕；而日前也有報導指出，一名職場上級主管送給下屬桌上型時鐘，不過最後卻被發現內部藏有超小型攝錄器。

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