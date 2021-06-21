香港《蘋果日報》資產遭凍結！　路透：未來「幾日內」恐被迫停刊

▲香港《蘋果日報》。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

香港壹傳媒集團創辦人黎智英去年12月遭港警拘捕，5名香港《蘋果日報》高層也遭逮，黎智英的顧問賽門21日向《路透社》表示，香港當局依「國安法」凍結《蘋果日報》公司資產，該份報紙將在未來「幾天內」被迫停刊。

《路透社》獨家消息指出，遭港府通緝的賽門（Mark Simon）表示，壹傳媒集團將在21日召開董事會，討論該如何繼續經營下去，「我們以為我們能撐到月底，事情變得越來越難，基本上就是這幾天的事。」

儘管《蘋果日報》公司20日對外透露，目前的資金能夠讓其維持「幾個星期」的運作，但賽門仍暗示，目前資金已無法進入公司，「投資者試圖把錢存入我們的帳戶，但被拒絕了，我們不能跟銀行往來，一些投資者試圖幫助我們，我們只是想弄清楚，但也被拒絕了。」

香港警方國安處17日突襲《蘋果日報》大樓及報社高層住所，拘捕5名董事及主管，並凍結蘋果日報有限公司等3間公司的資產，涉款共1800萬港元。

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