美贈台疫苗加碼3倍！　CNN：抵制北京逼台接受中國疫苗

▲美國捐贈給我方的250萬劑莫德納疫苗已於20日抵台。（圖／記者李毓康攝）

記者葉睿涵／編譯

美國6月20日捐贈台灣250萬劑莫德納（Moderna）新冠疫苗，為台灣近期的「疫苗荒」帶來及時雨。CNN最近表示，美國將對台的疫苗捐贈增加了3倍之多，旨在抵制北京要求台灣使用中國本土疫苗的壓力。

據CNN報導，台灣目前正努力對抗首次大規模爆發的疫情，並積極提高目前只有0.00006%的疫苗接種率。認為台灣是其部分領土的中國，多次向台灣提出，將為台送出其本土新冠疫苗，不過台灣政府卻對中國疫苗的安全性表示擔憂，並指責中國阻止其在國際購買疫苗的行為。

▲蔡英文總統為美國政府送出莫德納疫苗，保持台灣安全和健康的行為表示感謝。（圖／記者周宸亘攝）

為協助台灣度過難關，美國在6月6日承諾，將向台捐贈75萬劑新冠疫苗，隨後，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）又在推特表示，美國將送出250萬劑疫苗。這批被台灣總統蔡英文稱為「及時雨」的疫苗，已在20日抵台。

CNN表示，美國將對台的疫苗捐贈增加了3倍之多，旨在抵制北京要求台灣使用中國本土疫苗的壓力，然而中國卻將此行為視為對中國的重大挑釁。中國官媒《環球時報》更表示，此舉「為美國和台灣的進一步勾結，鋪平了道路」。

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