紐時：美贈台疫苗「加碼3倍」　恐讓美中關係更緊張！

▲美國捐贈莫德納疫苗抵台,衛福部長陳時中與AIT處長酈英傑在機前合影。(圖/指揮中心提供)

記者張寧倢/編譯

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)19日在推特宣布贈台250萬劑莫德納疫苗起飛,是當初承諾數量的3倍之多,而《紐約時報》報導中提到,這批疫苗恐怕讓美中關係的緊張程度再升級。

據《紐約時報》報導,路透社首先指出,美國3名參議員訪台時承諾的75萬劑疫苗,將加碼到250萬劑,包含日本先前也向台灣提供124萬劑AZ疫苗,中國官員對此接連表達不滿,尤其美方最終贈台的疫苗量是原先承諾的3倍,這可能會使美中關係更為緊繃。

Taiwan was there to help the United States in the earliest days of the pandemic, with PPE and other life-saving materials. We are proud to be able support Taiwan now in this moment of need. https://t.co/i5T83b6tMW