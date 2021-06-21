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旅運量增2成引憂防疫鬆懈　台灣高鐵：1到2成仍屬常態

▲▼ 高鐵列車進站，排隊人潮，防疫期間車廂內飲食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲高鐵運量增2成，引人憂心旅客防疫鬆懈。（圖／記者呂佳賢攝）

文／中央社記者余曉涵台北20日電

台灣高鐵今天表示，18日整體運量為1萬2000多人次，較11日增加約2成，分析各單日運量因旅客個別旅運需求，有1~2成變化仍屬常態。

新北市長侯友宜今天表示，看到新增確診數下降也煩惱，因為大家第3級警戒悶太久，每個人心裡都想出來走一走，這是人性，台北捷運、鐵公路搭乘人數及國道車流等數據分析都成長許多，但侯友宜呼籲，因隱形傳播鏈仍潛藏在社區裡面，市民朋友絕對不能放鬆。

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對此，台灣高鐵表示，根據統計18日整體運量為1萬2000多人次，相較於11日單日運量近萬人次，增加約2成，但再與6月5日及5月28日相較，則運量分別各有1成或差不多。

台灣高鐵指出，顯示各單日運量因旅客個別旅運需求，有1~2成變化係為常態。

台灣高鐵表示，各車站進出站人數，則因各車站旅客旅次目的不同，加以近期旅客紛紛減少行程影響，致換算成比例後容易出現較大幅度落差。

台灣高鐵指出，為降低疫情對旅客的影響，除積極配合政府防疫措施，忠實扮演台灣骨幹運輸的角色外，更透過持續加強列車與車站清潔消毒，爭取旅客信賴，為旅客的必要行程提供安心、安全的旅運服務。

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