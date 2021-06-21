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菲律賓簽約輝瑞！「4000萬劑」8月開始交貨　拚今年群體免疫

▲▼南韓一名20多歲護理師接種2劑輝瑞疫苗，經過14天後依然確診。（示意圖／路透社）

▲菲律賓簽下大單，4000萬劑輝瑞疫苗「8月開始交貨」。（示意圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

菲律賓政府疫苗採購負責人加爾維斯（Carlito Galvez）20日表示，他們已經與輝瑞協商並簽約了一份購買4000萬劑疫苗的交易合約，形容這是菲律賓2021年最大宗、最具決定性的疫苗交易合約。他也提到，除了輝瑞外，不久後也將會拿到COVAX的疫苗，另外Novavax及嬌生仍在談判中。

綜合媒體報導，菲律賓近期才剛制定了一項防疫計畫，希望能替3500萬外出工作者接種疫苗，同時持續讓前線醫護、高齡者優先接種，盡量在今年完成群體免疫，達成至少7000萬人完成接種，不過該國目前僅800多萬人有接種疫苗，其中約600萬人只有打第一劑，距離目標還有很長一段要走。

菲國疫苗採購負責人加爾維斯20日表示，他們已經與輝瑞協商並簽約了一份購買4000萬劑疫苗的交易合約，這一份合約將是菲律賓2021年最大且最具決定性的疫苗交易案，而且輝瑞承諾會先緊急處裡，這一批疫苗預計今年8月就會開始交貨。

加爾維斯還透露，菲國今年除了輝瑞疫苗外，還會獲得COVAX分配的疫苗，另外Novavax及嬌生已經在談判中。菲律賓除了上述確定獲得的疫苗外，也確定從其他5間製造商獲得疫苗，包含2600萬劑科興、1000萬劑俄羅斯衛星-V、2000萬劑莫德納、1700萬劑AZ等。

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