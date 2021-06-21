7醫打疫苗千人！北海道祭「超高日薪4萬4」徵勇士　來了10倍人

▲北海道釧路市緊急徵醫師協助施打疫苗。（圖／路透）

記者陳致平／綜合報導

日本為了大規模替民眾接種疫苗，除了在東京和大阪設置大規模疫苗接種中心外，各地也廣設疫苗接種點，因此出現醫護人手不足的狀況，北海道釧路市緊急徵員，祭出超高日薪17萬5千日元（約台幣4萬4千元），招募70名醫師來協助疫苗接種作業。

位在北海道道東地區的釧路市設置了每日可接種1000人的接種點，但苦於原先只有7名長駐醫師，人手嚴重短缺，不足以應付這種千人接種計畫，因此月初便緊急發布徵人公告，開出日薪10萬5千元日幣。

由於條件不夠誘人，徵才效果未達預期人數，釧路市大幅提高日薪至17萬5千日元，並且開出更優惠的條件包食宿和交通費，期望能吸引全國有意願的醫師前來幫忙。市長蝦名大也的高薪策略果然奏效，短短數日就招募70位醫師，預計盡速完成市民疫苗接種計畫。

▲釧路市祭出日薪17萬5千日元徵醫師幫國民接種新冠疫苗。（圖／路透）

不過，釧路市20日傳出疫苗保存出包的狀況，共1002劑美國輝瑞疫苗因保存不當慘遭報廢。官方也證實，疫苗解凍後要在攝氏2至8度間儲存，這批疫苗卻置放於12度的冷藏環境，在不確定疫苗是否有問題的狀況下只能銷毀。

目前全日本疫苗施打率仍偏低，首相菅義偉4月展開積極規劃，要為3600萬名年長者實施接種疫苗，更一度誇下海口要在7月前完成施打作業，因此開設了由地方政府運營的大規模疫苗接種點，希望趕在東奧會開幕前提升疫苗接種率。

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