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幫廠商驗收過關代價...免費「開查某」3次　公務員涉貪下場曝

▲▼戴手銬被捕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

男子協助標案廠商驗收過關，獲招待3次性交易。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府建設局第二工務大隊江姓業務助理，竟運用職務之便，協助道路鋪設工程得標廠商驗收順利過關，前後接受3次廠商招待「開查某」，不法獲利9千元。相關廠商更標得市府道路鋪設標案後，用低價再生瀝青充當新料瀝青偷工減料。台中地院先將莊姓等6名業者依貪污、詐欺罪各判7月至1年1月徒刑，緩刑2年，可上訴；江姓公務員則另案審理中。

判決書指出，江姓男子從2013年開始擔任台中市建設局第二工務大隊業務助理，負責協助辦理潭子、大雅及神岡區等道路及附屬設施（地下道、人行道等）管理、維護、勘查、採購、訂約、督導、查核、結算及驗收等工程業務。莊男與劉男分別為土木包工業負責人及瀝青公司副總經理，2人更以祥順力公司名義合作承攬第二工務大隊與豐原區公所等政府機關道路工程標案。

建設局第二工務大隊於2016年間辦理「105年度潭子、大雅、神岡等區公共設施改善及緊急搶修工程（含道路巡補）」標案，底價516萬餘元，採最低標，同年12月12日公告於105由莊男經營的土木包工業以最低價418萬元得標，工程瀝青混凝土道路鋪設，則由祥順力公司及劉男所在的寶泰瀝青公司劉鴻寬負責。

莊男為避免遭負責現場督導的江男刁難，期許後續工程順遂，2017年1月20日招待江男到中市西區某商務旅館與小姐進行性交易，消費3000元包含房費500元+性交易價金2500元，由莊男付現金給小姐。同年5月工程驗收前一日，江男透過建設局黃姓承辦人向葉姓主驗官先取得驗收鑽心取樣樁號（位置）表」後，交給莊、劉2人，劉再指示洪、蔡2員工驗收當天代鑽孔機級數個不時試體，依表先行鑽心取樣測量厚度，如果厚度低於4.75公分，就拿預備合格試體替換。

莊男為求順利通過，數日後開車載江男前往試驗室送驗途中，請求江配合協助選用特定編號有把握合格試體送驗，江也配合。莊男在送驗結束後同日下午，立刻載江男前往北區某汽車旅館，招待小姐性交易，消費金額同樣是3000元。一周後，劉男確認鑽心試體都取得合格報告，莊男又載江男去同一家汽車旅館花3000元招待性交易，當作後謝，江男不正利益共9000元。

另外，莊、劉2人與其他營造業者 合作承攬政府機關道路工程標案，包括 105年度潭子、大雅、神岡等區公共設施改善及緊急搶修工程（含道路巡補）」、「臺中市豐原區105年度零星修復工程-第二期（開口契約）」、「105年度臺中市東山路（清水巷至連坑巷）等路面改善工程」、「105年度第二工務大隊路平等小型工程（大雅區東大路二段）」、「105年度西屯區中清路三段人行道及道路改善工程」、「106年臺中市西屯區福雅路等路面改善工程」，使用低價的再生料瀝青混凝土，替代契約規定的新料瀝青混凝土偷工減料。

莊、劉等6名業者到案後在審判外與檢察官已達成協商並認罪，合議庭最後依對公務員違背職務行為交付不正利益罪、詐欺取財罪將6人判刑，緩刑2年，莊、劉2人並須支付國庫30萬與20萬元。而江男部分，目前另案審理中。

風量大、5公尺有感


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