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提早131天出生「曾被判定存活率0」　金氏紀錄最早產寶寶滿1歲了

▲▼ 美國明尼蘇達州男童哈欽森（Richard Scott William Hutchinson）2020年提早131天出生，如今滿1歲。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）

▲哈欽森2020年6月5日出生時，體重只有340公克。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

全世界最早產的寶寶滿1歲了！美國明尼蘇達州男童哈欽森（Richard Scott William Hutchinson）2020年提早131天出生，體重僅340公克，甚至被醫師判定存活率為零。但身形約手掌大小的他並沒有放棄來到這世上的決心，奇蹟似存活下來迎接第一個生日，同時被《金氏世界紀錄》正式認證為全球最早產成功存活的寶寶。

綜合CNN等外媒報導，哈欽森的母親貝絲（Beth Hutchinson）原定預產期在2020年10月13日，但因醫療併發症讓寶寶出生的時間提早許多，經與醫師討論後，決定竭盡所能保住腹中孩子的性命，最終在6月5日產下哈欽森。

哈欽森出生時只有21周又2天大，早產131天，入住新生兒加護病房。在此之際，醫師則是告知貝絲與丈夫瑞克（Rick）必須做好最壞打算，因為依據團隊評估，哈欽森存活機率為零。但醫師科恩（Stacy Kern）透露，「起初那幾個禮拜狀況非常艱難，但只要挺過那一關，就能活下來。」

▲▼ 美國明尼蘇達州男童哈欽森（Richard Scott William Hutchinson）2020年提早131天出生，如今滿1歲。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）

哈欽森並未辜負父母及院方團隊的期望，即便因疫情關係，到了晚上爸媽無法陪在身邊過夜，但他也熬過在醫院的6個月時間，並於2020年12月初返家。

科恩坦言，哈欽森出院那天著實令人感到激動，「我還記得當初把他從嬰兒床抱起來的那一刻，眼眶滿是淚水」，不敢相信他就是那個曾經病重、擔心可能活不下來的虛弱孩子，皮膚薄到可以看到他小小身軀的每根肋骨和血管，「我忍不住捏了捏他，告訴他，我有多麼為他感到驕傲。」

今年6月5日，哈欽森擁有人生的第一個生日蛋糕，露出開心笑容，在家人們以及3隻寵物犬的陪同下度過1歲生日。《金氏世界紀錄》也藉著這值得紀念的一刻，正式認證哈欽森是全球最早產且成功存活的寶寶。

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