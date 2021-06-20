日本力推「疫苗外交」追趕中國　提供3000萬劑AZ贈亞洲國家

▲ 日本捐贈台灣的124萬劑AZ疫苗4日抵達。（圖／路透社）



記者陳宛貞／綜合外電報導

日本月初無償贈台124萬劑AZ疫苗，16日將向越南送出另一批疫苗，接著將對象擴大至東南亞國協（ASEAN）等國，預計共提供約3000萬劑。日媒指出，中國持續向發展中國家提供國產疫苗，試圖增強影響力之際，日本政府正與友好國家合作，努力趕上中國疫苗外交的腳步。

日本外務大臣茂木敏充15日在記者會上就日本目前掌握的疫苗說明，將迅速向疫情嚴重的國家直接提供疫苗。針對選定ASEAN國家的原因，他則指出，為實現印度太平洋的自由開放，東協國家極為重要。

《時事通信社》20日報導，日本透過COVAX機制援助發展中國家的同時，也與關係密切的國家及地區以雙邊協助方式提供疫苗。政府重視與東協國家關係，現正協調於7月上旬後贈送疫苗給印尼、泰國、菲律賓及馬來西亞。

日本預計提供友好國家共3000萬劑疫苗，主要為境內生產的英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，討論贈送對象時也考量國內生產量能，而受贈國家皆已批准使用。

此外，日本及澳洲外長9日進行電話會談，確認二國將合作向發展中國家提供疫苗。澳洲及法國將援助太平洋島國，日本則致力於援助亞洲國家。日本政府人士說明，雙方將依地域分工，與自由主義國家攜手對抗中國。

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