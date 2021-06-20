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登山情侶「裸身交纏」　攻上海拔2000m嗨翻野戰！攝影鏡頭全拍下

▲▼ 奧地利一處國家公園山區攝影機捕捉到情侶野外激戰。（圖／翻攝nockalmstrasse）

▲奧地利一處國家公園山區攝影機捕捉到情侶野外激戰的畫面（圖／翻攝nockalmstrasse）

記者吳美依／綜合外電報導

奧地利發生一起尷尬事件，一對情侶登山客來到諾克山脈（Nock Mountains）國家公園健行，他們抵達海拔6500英尺（大約2000公尺）處，竟當場脫掉衣服，發生性行為，未料私密畫面都被山區全景攝影機捕捉下來，並在網路上瘋傳。

根據《太陽報》等外媒報導，本事件發生於3日，但相關影像近日才開始流傳。情侶大約11時40分抵達，起初肩並肩坐在草地上休息，到了12時左右卻已經赤裸交纏在一起，12時40分時消失在鏡頭內。

據悉，相關單位在上山必經道路豎立告示牌，提醒民眾該區域有架設攝影機。外界目前仍不清楚情侶身分，也不確定2人是否知道當時正被鏡頭拍攝。

業者謝蘭德（Ronald Schellander）表示，他們選擇攝影機擺放位置時都會多方考量，希望「沒有人會因為攝影機的距離與高解析度而被認出」，通常會使用軟體將入鏡民眾的臉部馬賽克處理，確認沒有發布違反個人隱私的內容，但由於這對情侶沒有「露臉」，所以也沒有被軟體偵測到。

奧地利大部分公共場所嚴格限制錄音錄影，若違反將面臨嚴苛罰款。謝蘭德解釋，全景與氣象攝影機通常每日僅會拍攝幾次高解析度照片，而不是持續傳輸影音紀錄，因此不被視為監控工具。

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