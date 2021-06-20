打第3劑追加疫苗！他「輝瑞+莫德納」混接種　肩膀痛到像重拳毆打

▲各國開始考慮追加施打第3劑新冠疫苗的可能性。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

面對傳播力強勁的Delta病毒，讓各國開始考慮追加施打第3劑新冠疫苗的可能性，也包含不同廠牌疫苗混打的有效性。美國一名病毒學家上個月接受臨床實驗，在打完兩劑輝瑞疫苗後，再度施打第3劑莫德納「加強針」，結果強烈的副作用讓他渾身發冷、手臂痠痛，「就像是肩膀被狠狠打了一拳。」

美國貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）病毒學家海瑟（Joseph Hyser）已完成2劑輝瑞疫苗接種，不過他上個月收到臨床試驗邀約，詢問他是否願意施打第3劑莫德納疫苗作為強化劑。海瑟說他打完前兩劑疫苗時僅有輕微副作用，「1月份打第二劑時還能繼續工作，還去了超市購物，順便做了一壺辣醬。」

結果這次施打完第三劑莫德納疫苗後，卻出現了較嚴重的副作用。海瑟回憶，打完疫苗第二天醒來的感覺就像「做了一場非常嚴格的健身運動」，不僅渾身發冷、手臂痠痛，「像是肩膀被狠狠地打了一拳。」最後他吃了布洛芬（Ibuprofen）減緩疼痛後，第三天身體就恢復了正常。

▲海瑟打完兩劑輝瑞疫苗後，施打第三劑莫德納疫苗出現較強烈副作用。（圖／達志影像／美聯社）



海瑟所參與的試驗計畫是由美國國立衛生研究院（National Institutes of Health）資助，主要是評估混和不同廠牌的新冠疫苗，對於美國的成年人是否安全有效。目前該計畫只在第三劑施打莫德納疫苗，其他廠牌的組合和使用順序將會在後續的研究中進行。

這項研究關注的最大問題就是，透過「腺病毒載體」（Adenovirus）技術的AZ、嬌生疫苗，和輝瑞、莫德納2款mRNA疫苗混打後的保護力變化。因為在目前的臨床試驗中，使用mRNA的保護力較好，藉此試驗就能得知，影響保護力的因素是疫苗的結構還是劑量。

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