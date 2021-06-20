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美供台250萬劑疫苗　日媒分析：意在「對抗中國」

▲▼駐美代表蕭美琴機場目送「美捐台疫苗」起飛。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

▲目前載有疫苗的華航貨機已經起飛，預計台北時間20日晚間抵達台灣。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

文／中央社東京20日綜合外電報導

美國提供台灣約250萬劑疫苗已交由專機運送，數量較原先承諾的75萬劑多出許多。日媒解讀，美方為對抗最大競爭對手中國，強化及深化跟台灣關係，提供疫苗被視為抗中一環。

美國政府一名高層官員告訴路透社，美國19日將運送250萬劑莫德納（Moderna）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗給台灣，為原先承諾捐贈數量75萬劑的3倍多。他指出，這項捐贈沒有附加條件，並說美國認為，中國基於政治目的企圖阻撓台灣採購疫苗，應受譴責。

日本「全日本新聞網」報導，美國政府原本預計提供75萬劑疫苗給疫情擴大的台灣，但現在已增加到250萬劑。從美國總統拜登政府把中國定位在最大競爭對手並與之對抗的觀點來看，持續強化對台灣的協助。

日本放送協會（NHK）也報導，美國對抗被定位為最大競爭合作國的中國，持續深化跟台灣關係，這次提供台灣250萬劑疫苗，被視為是上述作為其中一環。

報導指出，台灣在疫苗採購方面時間較晚，截至目前為止，包括日本提供的124萬劑在內（不含美國），一共到貨230多萬劑。

宇宙人外信：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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