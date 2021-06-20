家長注意！「小孩退貨險」停課不停學不理賠　這家業者停賣

▲「小孩退貨險」停課不停學不理賠。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳依旻／台北報導

並非每個家庭家中都有得力助手，如果小孩罹患特定疾病，或學校停課時都可以妥適照顧，像「雙薪家庭」就得自己來，還得面臨被公司扣薪兩頭燒，有產險業者為了解決這困擾推出俗稱「小孩退貨險」的兒童居家照顧補費用保險，希望能減輕家長負擔，但理賠眉角不是每個人都知道。

全台仍在第3級警戒，保險業者受訪時指出，陸續接獲民眾反映申請居家照顧險理賠金，但這保單有「除外條款」，明定停課不包含子女所就讀的學校未有罹患法定傳染病或其他疾病之個案，「或因政府機關或教育機構基於傳染病防阻之預防性需要，因而公告之延期開課、縮短學程或全面性停課等措施」；意即政府機關或教育機構基於傳染病防阻的預防性需要，因而公告延期開課、縮短學程或全面性停課等措施，無法向業者申請理賠金。

至於若因疾病導致就讀的學校或班級，達到所在縣市政府公告的停課標準，且該縣市政府因而公告停課無法就學者，或因法定傳染病或其他疾病致學校須依狀況決定停課要向業者申請理賠金，必須提供學校停課證明，如果因罹患腸病毒感染、流行性感冒A、B、C、D型、肺炎、登革熱無法就學者則需提供醫生診斷證明。

不過，隨著我國5月疫情持續升溫，近日雖然有下降趨勢，每日仍有超過100的人確診，不僅防疫保單、疫苗險掀起熱賣，讓保險公司及業務員接單接到手軟，但也有相關保單因風險超標悄悄停售，新安東京海上產險的「兒童照顧險」已公告暫時停售。

新安東京海上產險指出，因新冠肺炎（COVID-19）疫情升級，疫情擴散之風險已超越該商品當初設計之保障目的，故該商品暫時停止販售，已投保的保戶之權益不會受到任何的影響，只要符合保單理賠條款即可以申請理。