Delta變種流行率「14天翻1倍」！佔美國這地9成病例　秋季恐大流行

▲ 美國已接種逾3億劑疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新冠疫情在過半數成人至少接種一劑疫苗後明顯改善，疾病管制與預防中心（CDC）5月放寬口罩規定，街頭景象幾乎回歸常態，但Delta變異株威脅令衛生當局愈發擔憂。專家警告，這種病毒流行率每14天就翻一倍，恐怕使多數地區重現去年秋冬患者激增的狀況。

全美Delta變種個案佔比自5月的2.7％攀升至6月的9.7％，據《富比士》報導，CDC持續監測愛荷華州、堪薩斯州、密蘇里州、內布拉斯加州、科羅拉多州、蒙大拿州、北達科他州、南達科他州、猶他州及懷俄明州變種病毒疫情，其中二個地區Delta變種病例佔比高達25％，較二周前的7％大幅上升。

密蘇里州Delta變種個案佔比位居全美之冠，衛生部發表聲明指出，「感染Delta變種的人數正在上升，這種病毒已經普遍存在於各個社區。」根據《紐約時報》19日數據，該州也是美國過去二周確診數增加最多的地區之一，病例上升52%，僅次於阿肯色州的59％。

密蘇里州格林郡高達90%新病例與Delta變種有關，流行病學專家芬德利（Kendra Findley）17日指出，此變異株傳染性更強，也說明確診數出現爆炸性增長的原因。該州西南部醫保系統CoxHealth執行長愛德華茲（Steve Edwards）18日說明，近日住院人數增加5倍，患者更加年輕，病情更重，求醫也更晚，「他們愈晚就醫，我們能做的就愈少。」

愛德華茲進一步表示，「Delta病毒憑空出現，我認為5周前佔比還不到10％，如今卻是90%」，預料南部、中西部多數地區及疫苗覆蓋率較低的地區將因此出現一波類似去年秋冬的大規模確診潮。

美國食品藥品監督管理局（FDA）前專員戈特利布（Scott Gottlieb）也指出，Delta變種流行率每14天翻一倍，很可能成為美國主要毒株，甚至導致秋季出現另一波大流行，疫苗接種率較低的南部地區尤其危險。

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