南韓疫苗接種「大躍進」！超過1500萬人施打第1劑　AZ占最大宗

▲南韓已超過1500萬人接種第1劑新冠疫苗。圖為當局將閑山島級軍艦改造為預防接種中心，方便全羅南道珍島郡離島居民前往接種。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓從今年2月26、27日分別依序開放民眾接種阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞疫苗，至今已進入第115天，截至今（20）日0時為止，共累計超過1500萬人口施打第1劑疫苗，接種覆蓋率達29.2%，而光是昨（19）日就有高達21萬1990人前往接種，證實南韓防疫當局的接種計畫逐漸步上軌道。

根據《韓聯社》報導，南韓新冠肺炎預防接種促進團在統計數據指出，南韓在19日接種21萬1990人，政府啟動接種至第115天，國內共有1501萬2455人接受第1劑疫苗接種，占全國總人口（5134萬9116人，資料為去年12月）的比率為29.2%，而完成2劑疫苗接種者累計共404萬6611人，為全國總人口的7.9%。

報導指出，由於嬌生疫苗僅須接種1劑，因此皆已各自算入1劑接種、2劑接種（完成接種者）的統計數據。

從第1劑接種者的疫苗廠牌來看，AZ疫苗占最大宗，接種人數累計1037萬2923人、僅次在後的輝瑞疫苗累計352萬4189人，而從今年6月10日起開始施打的嬌生疫苗則為111萬5343人。

據悉，目前南韓國內開放AZ、輝瑞、嬌生、莫德納等4大廠牌新冠疫苗接種，其中AZ、輝瑞、莫德納皆須施打2劑才算完成接種。依南韓防疫當局規定，AZ兩次接種須間隔11至12周、輝瑞間隔3周、莫德納間隔2周。另外，南韓雖於17日起開放上級綜合醫院施打莫德納，不過至今卻仍未有相關統計數據出爐。

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