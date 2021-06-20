韓物流中心「連燒4天」！宛若炮擊畫面驚悚　CEO向殉職消防員致歉

▲南韓最大電商Coupang位於京畿道利川市的德坪物流中心，被燒到只剩下焦黑骨架，宛若砲擊般。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓最大線上零售店商「Coupang」（쿠팡），其位於京畿道利川市的德坪物流中心從17日起火勢延燒，整棟4層樓建築宛若遭敵軍炮擊般，燒到只剩下焦黑的骨架。直到第4天，現場消防人員仍在戶外進行滅火行動，撲滅內部可能殘存的火勢，由於內部堆放大量可燃性物質，預估仍須消耗相當時間。

根據《韓聯社》報導，由於建築物內部堆放貨物超過1620萬件、面積達5萬3千多平方公尺，且幾乎是紙類、塑膠等可燃性物質，成為火勢無法在短時間內被完全撲滅的主因，儘管火災進到第4天，今（20）日上午的火勢與17日相比已減弱許多，但考量到建築物可能有崩塌危險，消防當局安排人員在戶外向建築內部進行滅火工作。

▼Coupang物流中心倉庫火勢連燒4天，還在不斷冒出黑色煙氣。（圖／達志影像／newscom）

▲消防人員在建築物外部進行滅火作業。（圖／達志影像／newscom）

消防當局表示，須經過20日上午的內部會議討論，方能決定是否派遣人員再度進入建築物內部進行滅火工作，考量到安全方面的問題，目前不允許消防人員進入建築物內部。

該動物流中心有地上4層、地下2層，總面積達到12萬7178.58平方公尺，相當於15座足球場。消防當局研判，火勢是從地下2樓開始往上竄燒，推測是物品倉庫內的陳列架上端的插座出現火花，才釀成此次火災。

火災造成京畿道廣州消防署52歲的救助隊長金東植（김동식，音譯）不幸殉職，他讓同行隊員先從地下2樓逃出，自己則墊後，卻慘遭堆積貨物堵住出路，揹著供氧量僅剩50分中的氧氣瓶，直到20日上午才被發現陳屍於地下2樓，遺骸因火災而嚴重毀損。對此，Coupang高層致上歉意。

▲Coupang代表理事社長姜翰承前往殉職消防員金東植的靈堂致哀。（圖／達志影像／newscom）

Couopang以代表理事社長姜翰承（강한승）的名義於20日發佈聲明立場，表示對於消防官金東植崇高無上的犧牲奉獻精神致上無限哀悼，承諾將研擬具體方案，一輩子向金東植的家屬提供援助，並與家屬商議成立「獎學基金」，提供金東植子女學費上的補助。

根據《韓國日報》，此次火災掀起消費者們對於Couopang的怒火，紛紛退出會員、並引發「拒買」運動，20日上午9時在推特等社群網站上出現相關Hashtag，同時社會再度關注Coupang在過去的勞資糾紛、過勞致死、凌晨配送等問題。

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