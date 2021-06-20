「突破性感染」病例攀升　美CDC：Delta變種將迅速成主要毒株

▲ 美國加州完全重開，取消社交距離限制。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒出現多種變異株，為疫情增添變數。美國疾病管制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）警告，最早在印度發現並具有高傳染性的Delta變種可能很快會成為美國主要毒株。專家也指出，儘管疫苗普遍有效，卻出現更多接種後仍染疫的案例。

根據《美國廣播公司》（ABC），瓦倫斯基18日說明，病毒變異會對其帶來一定優勢，Delta變種的優勢便是更具傳染性，較Alpha變種更高，「我們看見Alpha變種在一至二個月內迅速成為主要毒株，而我預計Delta變種也會如此。」

美國CDC擔心，Delta變種可能突變至可避開現有疫苗。瓦倫斯基指出，「這就是我們正極力預防的狀況，也是我們呼籲接種疫苗的原因。儘管Delta變種傳播率令人擔憂，但疫苗正在發揮作用，實際上需要二劑或完整接種才會有效」，因此鼓勵全美民眾皆施打二劑，才能免於受到Delta變種傷害。

美國布朗大學公共健康學院院長賈哈（Ashish Jha）16日表示，Delta變種傳染性比其他任何變異株都要高，可能也更加致命，「整體來說疫苗似乎有效，卻也發現更多突破性感染案例。」

另一方面，美國接種輝瑞或莫德納疫苗的30歲以下族群中，已有300多人出現心肌炎或心包炎。CDC對此表示，他們大多在藥物治療後恢復良好，目前仍在調查這是否與疫苗有關。瓦倫斯基強調，接種疫苗的益處遠大於出現這些「溫和」疾病的風險，且這種狀況極度罕見。

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