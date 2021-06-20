家當遭打包丟出！京元電移工「隔離到一半」…被通知宿舍全空了

▲京元電外籍勞工的行李被擅自打包。（圖／翻攝自曾玟學臉書）



記者黃可昀／綜合報導

苗栗京元電昨天（19）公布二篩結果，加上先前採驗的共有123人確診，被隔離的外籍移工控訴，在隔離期間宿舍裡的東西就全被打包放走廊，且沒有事先徵求同意，「我們人現在還在隔離，你們就隨便的把私人物品當垃圾一樣，收一收就丟去外面？太不把我們當人看了吧？」投訴訊息紛紛灌爆苗栗縣議員曾玟學的臉書。

曾玟學指出，京元電子爆發群聚感染後，許多移工暫時安置在防疫旅館隔離，但在隔離期間，宿舍的東西卻偷偷被仲介公司打包搬走，移工得知後氣得大罵，「你們是不是太不尊重我們外籍了？我的財產、金錢不見了誰可以站出來處理？」

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▲打包沒有事先通知。（圖／翻攝自曾玟學臉書）



曾玟學表示，「這個清理房間的動作應該是為了日後宿舍密度降載所需」，不過這些移工當初是被通知暫時離開，所以匆匆整理了簡單行李，還有很多私人物品都留在宿舍中，沒想到會被擅自包起來放走廊。他認為，如果今天感染的是台籍學生，我們會把學生丟進宿舍裡2至4人隔離一間嗎？會在未告知的情況下把學生行李打包丟走廊嗎？「這些事如果我們不會隨便的對台灣人做，那到底為何可以因為是移工，仲介公司就如此草率的對待他們？」

曾玟學提到，移工們在群聚感染爆發後，隨即配合防疫政策隔離、不外出，卻兩度遇到宿舍管理問題，「若宿舍配置要做調整，應讓隔離回來的移工自行整理其行李，但可規定一定時間內要完成」，此次事件已通報勞青處處理，要求仲介公司改善做事方式。

不少外籍移工在留言處貼出照片，走廊堆滿一箱箱個人物品，全是被仲介擅自收拾拿出來，引發移工們集體投訴，「我們必須支付非常高的月租，為什麼不尊重我們，人權在哪裡」、「我們需要重新獲得尊重，請大家分享，讓更多人知道這種行為，謝謝。」

▼京元電外籍勞工集體投訴。（圖／翻攝自曾玟學臉書）

