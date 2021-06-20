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疫苗接種率近60％！以色列校園突爆群聚　44人染Delta病毒

▲▼以色列青少年施打輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列青少年施打輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

以色列全國第二劑疫苗接種率高達56.9％，但近來同樣深受Delta病毒（印度變種病毒）所苦，該國北部有一所中學爆發群聚感染，有44名學生確診Delta病毒，這也是以色列這星期發生的第二起學校感染事件。

根據《以色列時報》報導，以色列北部賓亞米納（Binyamina-Giv'at Ada）一所中學爆發群聚感染，有44名七、八年級的學生確診Delta病毒，還有幾名已經接種完疫苗的成年人被感染。當地委員會表示，此波疫情的源頭是從海外歸國的民眾傳開，並非本土疫情，但學校也緊急停課至暑假，並設立行動式篩檢站。

除此之外，以色列中部城市莫迪因（Modiin）也有一間學校爆發疫情，造成11名學生確診，當地警方表示，源頭應是一名從海外歸國後違反隔離措施的男子，目前正和衛生所配合進行調查。

報導指出，以色列衛生部18日暫停了對入境旅客的篩檢要求，但來自阿根廷、巴西、南非、印度、墨西哥和俄羅斯等高風險國家的旅客，就算已經完成疫苗接種，仍須接受檢測。

根據統計，目前以色列已有60.7％的民眾完成第一劑疫苗接種，而施打完第二劑的人也高達56.9％。最新數據也顯示，該國18日國內未痊癒的確診數量已剩238名。

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