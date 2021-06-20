快訊／莫德納來了！250萬劑美國疫苗將抵台　指揮中心下午2時說明

▲中央流行指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

台灣疫苗荒再逢甘霖。美國19日晚間宣布捐贈250萬劑疫苗給台灣，比原先的75萬劑多出三倍。疫苗最快下午5點抵台，優先分配對象為何？是否能擴大開放給七類對象以外族群施打？指揮中心下午有望說明。另外，今日也傳出下午同步有直購的41萬劑莫德納疫苗來台，是否會因捐贈延期？下午也有望一併揭曉。

新冠肺炎社區感染延燒月餘，已造成1.2萬人感染、500多人死亡，儘早提高疫苗覆蓋率成為解封重要依據，無奈台灣在國際分配或採購上頻頻卡關。

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繼日本上月捐贈124萬劑AZ疫苗給台灣後，美國也表示將捐贈75萬劑，但廠牌未定。昨傳出美國捐贈75萬劑疫苗將於今（20）日抵達台灣，衛福部長陳時中下午於指揮中心記者會中被問及此事，僅回應「目前還沒有辦法證實」。

不過，就在晚間，《路透》報導一名美國政府高級官員說法，美國將捐贈台灣250萬劑量莫德納疫苗，並由華航運送。班機19日自田納西州曼非斯市（Memphis）起飛，預計20日傍晚抵台。

消息傳出後，AIT於臉書證實此事，並表示，期待明天即將抵台的250萬劑莫德納疫苗，此批疫苗由美國政府捐助，數量包含了6月6日達克沃絲、蘇利文及昆斯訪台所宣布的75萬劑，並再加上額外捐贈的175萬劑，總計250萬劑疫苗。AIT指出，「此批疫苗捐贈展現了美國對台灣的承諾，台灣是可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一份子。」

對於美國的三倍贈禮，陳時中晚間受訪時也回應，「對於酈英傑大使所說『真朋友、真性情』，這次我們真的有感受到了。」