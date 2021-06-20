疫苗「擋下變種病毒」可能時間點曝光！　英首席醫療官預測悲觀

▲英國原本預計6月21日全國解封，未料Delta病毒強襲、感染激增，因此延至7月。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

英國首席醫療官惠提（Chris Whitty）表示，Delta病毒（印度變種病毒）目前引發的疫情將於冬天再次升溫，各國可能還需要5年時間，才可研發出能夠大致對抗各種變種病毒的疫苗。世界衛生組織（WHO）歐洲免疫技術諮詢委員會（JCVI）主席菲恩（Adam Finn）則認為，英國的「第3波疫情肯定正在發生中」。

綜合CNBC、《衛報》報導，惠提17日向國民保健署聯合會（NHS Confederation ）表示，Delta病毒疫情可能在冬天迎來高峰，儘管疫苗推廣成功，公衛醫療體系仍將持續面臨困境。他強調，在抵禦變異毒株的疫苗問世前，必須實施新接種計劃、追加注射第三劑。

菲恩指出，英國疫情正在上升中，但速度沒有想像中那麼快，「我們或許可以樂觀一點，但無論如何疫情都在上升，所以第3波疫情肯定正在發生中」。他認為，盡快注射第2劑疫苗將是避免「大量住院與死亡」的關鍵，尤其年長者更是如此。

▲英國積極推動疫苗施打，目前約80％成年人已接種第1劑。（圖／路透）



英國衛生部（PHE）表示，該國Delta病毒病例1周內激增79％、住院人數幾乎翻倍；此變異種已成新一波疫情主要毒株，尤其未接種者與年輕族群占比最多。英國原本預計21日完全解封，如今也因此延至7月19日。

根據英國衛生部資料，2劑輝瑞或AZ疫苗能夠有效降低Delta病毒引發的住院率，但完全接種AZ疫苗對Beta病毒（南非變種病毒）輕重症感染的保護力僅剩10.4％。衛生大臣韓考克（Matt Hancock）本月稍早表示，政府正與阿斯特捷利康（AZ）進行商業協商，確保獲取能夠抵禦Beta病毒的疫苗。

英國目前約80%成年人，也就是4200多萬人施打第一劑疫苗，超過3000萬人完全接種；該國如今展開追加注射試驗，據悉民眾最快冬天就可以施打第三劑。

英國Delta變種病毒染疫數增加「恐掀第三波疫情」 疫苗效力數據曝



AZ抗Beta變種保護力剩10％ 南非轉賣「改買中俄疫苗」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

