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印度10月恐釀第3波疫情！　專家：若不做好防疫「最快6周後」爆發

▲▼印度,新冠肺炎。（圖／路透）

▲印度一些邦政府宣布逐步鬆綁防疫措施，但專家警告，該國將不可避免地面臨第三波疫情。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

《路透社》調查全球40名醫學專家意見後報導指出，印度可能於10月迎來第三波疫情。但是，全印度醫學科學研究所（AIIMS）所長居萊利亞（Dr Randeep Guleria）於19日表示，如果民眾沒有持續落實防疫措施，最快可能6至8周內就會再次面臨感染激增。

《路透社》於6月3日至17日調查各國40名醫師、科學家、病毒學家、流行病學家等專業人士意見後，做出上述預測。報導指出，雖然印度將能夠更好地控制第三波，但在未來至少1年裡，新冠疫情仍將是公衛健康威脅。

印度醫療界也普遍認為，該國將「不可避免地」面臨第三波疫情。居萊利亞呼籲，在大量人口確實接種前，都必須維持防疫措施，因為病毒會持續改變形式，呼吸道感染疾病也因此總是一波波出現。

▲▼印度民眾接受檢測。（圖／達志影像）

▲印度乘客排隊接受新冠篩檢。（圖／達志影像）

《今日印度》、《印度斯坦時報》報導，各國發生第二、三波疫情的時間不盡相同，但大部分間隔4到5個月，取決於接種率、民眾行為以及病毒變異株種類。馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）防疫小組成員帕拉迪博士（Dr Rahul Padita）舉例，德國與法國4月面臨第三波，英國如今才即將開始進入此階段。

印度第一波高峰落在2020年9月，今年4、5月面臨第二波疫情，卻因醫療資源短缺，導致大量人口死亡，如今隨著確診數持續下降，許多邦開始部分鬆綁，重啟經濟活動。該國目前累計2982萬3546例、38萬5137人染疫死亡，19日活躍病例降至7萬6019例，成為74天以來最低。

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