美前駐聯大使警告：一旦中國「拿下台灣」　一切都完了！

▲美國前駐聯合國大使海利(Nikki Haley)被認為可能投入2024年總統大選。(圖/路透社)



記者吳美依/編譯

美國前駐聯合國大使海利(Nikki Haley)在眾議院共和黨研究委員會(RSC)閉門會議上警告,中國執意主宰世界,而台灣就是引爆點;一旦北京控制台灣,就有膽量奪取全球各地其他領土,「如果他們拿下台灣,一切都完了」(If they take Taiwan, it's all over)。

根據《國會山莊報》報導,海利16日呼籲,美國必須對中國採取更強硬的行動,首先應與印度、澳洲、日本、南韓及加拿大等盟友聯合抵制2022年北京東奧,「如果我們不抵制、不做點什麼來真正地批判他們,記住我的話,台灣就是下一個」。

49歲的海利在川普政府時期擔任駐聯合國大使,也曾出任南卡州州長,被外界預期投入2024年總統大選。她表示,中國2008年舉辦的「上一場奧運就是出場……如果下次奧運仍能毫髮無傷,這就是他們向世界展現,自己現在是超級大國的方式」。

海利強調,中國仍是美國與世界各地民主國家的生存威脅,不僅發起網路戰爭,也透過一帶一路(BRI)策略在全球獲取權力及影響力。她被問及,美方如何應對中國廉價商品時指出,美中雙方都無法輕易斬斷彼此聯繫,「不要帶著恐懼領導,不要害怕中國,而要堅強、積極地追趕他們」。

