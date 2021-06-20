　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國Delta變種病毒染疫數增加「恐掀第三波疫情」　疫苗效力數據曝

▲▼英國解封。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國解封後，Delta變種病毒或將引起的第三波疫情陰影難以散去。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／編譯

英國疫苗接種日漸普及，然而傳播力更強、自印度傳出的Delta變種病毒卻開始在境內擴散。英國公衛官方指出西北地區截至12日的當周，染疫人數上升幅度最高，多數人都是感染Delta變種病毒，可能會引起第三波疫情，不過官方也給出疫苗好消息，在面對Delta變種病毒時，疫苗的反應事實上是具有一定防護效力的。

BBC報導，英國國家統計局（Office for National Statistics）統計，截至本月12日的一周內，英國每540人中就有1人中鏢，而當中來自印度的Delta變種病毒肆虐案例佔據絕大部分。

英國西北地區確診COVID-19的案例是全境最多，約每180人就有一人染疫，而東英格蘭的數字最低，約每2480人就有一人中鏢。

根據英國公共衛生（PHE）最新數據指出，接種過一劑疫苗的人，染疫並嚴重到必須住院的機率下降了75％，即便是面對Delta病毒也有一定防護力；完成接種2劑疫苗的人，染疫並住院的機率則是下降了90％。

自今年2月1日至6月，因感染Delta病毒株而嚴重到必須住院的病患為806人，其中527人尚未接種疫苗，占65％；135人則是在接種完第一劑疫苗後已過21天才染疫，占17％；84人則是在接種第二季疫苗超過14天後染疫。

而到14日為止，英國感染Delta病毒株並在28內死亡的患者共73名，其中34人尚未接種，占47％；接種第一季疫苗後超過21天者則有10人死亡，占14％；接種第二季後14天的人則有26個，占36％。

值得注意的是，英國國家統計局數據顯示在全英國曾染疫的患者中，年紀35歲和以上的人數趨穩成長，幅度相當小，但是12歲至24歲間染疫的患者比率染疫人數成長速度是最快的。

ET快訊
藍綠反應差太多！美250萬劑疫苗贈台　地方首長貼文一次看
快訊／美贈莫德納疫苗為何加碼到250萬？　蔡英文親曝關鍵
日月潭水位回升「惡霸」又來了！　原生魚種受威脅
打新冠疫苗「腫一包」！7大副作用曝　醫警告：狂冒紅點快就醫
打疫苗後63死　醫嚇到查「疾管署資料」：從3頁、2頁、剩1頁
宥勝一家睡帳篷「雨中撐傘洗碗」！　台中暫居混亂狀態曝光

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美前駐聯大使警告：一旦中國「拿下台灣」　一切都完了！

英國Delta變種病毒染疫數增加「恐掀第三波疫情」　疫苗效力數據曝

葉門內戰6年停火1個月再度開戰！　搶奪北部戰略城市釀47死

巴西染疫病故破50萬大關「全球第2高」！　過去7天單日均增2000死

美官員：疫苗無條件捐給台灣　中國以政治目的阻撓採購應受譴責

1／2人已注射1劑！新加坡搶打「中國科興疫苗」　原因曝光

拜登宣布愛犬辭世！難過曝最後日子：無論我們在哪裡，牠都想去

南韓31名旅客入境中國檢疫　護照竟被當垃圾「全數銷毀」

18歲嫩妹被襲胸！後座大叔「硬鑽椅縫」也要摸　她冷靜自拍揪色狼

啃老男拒絕工作「狠心槍殺父母和妹妹」　謊稱遭蒙面人襲擊被識破

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

診所自購200新冠肺炎快篩試劑 闆娘實測深入8公分插鼻痛到哭

寶寶晚上不睡覺偷爬起來玩玩具 爸爸開門進來...她嚇到躺平裝睡

張晨光直播賣貨哭了！遭酸「晚節不保」　紅著眼眶鞠躬：每個角色我都想扮演好

黑貓遭「3m巨蟒」緊繞動彈不得 無力掙扎險窒息..工人幫CPR救命

美前駐聯大使警告：一旦中國「拿下台灣」　一切都完了！

英國Delta變種病毒染疫數增加「恐掀第三波疫情」　疫苗效力數據曝

葉門內戰6年停火1個月再度開戰！　搶奪北部戰略城市釀47死

巴西染疫病故破50萬大關「全球第2高」！　過去7天單日均增2000死

美官員：疫苗無條件捐給台灣　中國以政治目的阻撓採購應受譴責

1／2人已注射1劑！新加坡搶打「中國科興疫苗」　原因曝光

拜登宣布愛犬辭世！難過曝最後日子：無論我們在哪裡，牠都想去

南韓31名旅客入境中國檢疫　護照竟被當垃圾「全數銷毀」

18歲嫩妹被襲胸！後座大叔「硬鑽椅縫」也要摸　她冷靜自拍揪色狼

啃老男拒絕工作「狠心槍殺父母和妹妹」　謊稱遭蒙面人襲擊被識破

快訊／被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

闖紅燈+逆向！「甩尾神車」撞店家招牌、3機車　駕駛辯：精神不好

美前駐聯大使警告：一旦中國「拿下台灣」　一切都完了！

快訊／美贈莫德納疫苗為何加碼到250萬？　蔡英文親曝關鍵

桃園停業酒吧2樓6人群聚打麻將　3人躲廚房被揪出

「解封5條件」曝　醫：北北基桃慢一點！中南部先

iCHEF創辦人揭餐廳生存術！「便當沒那麼簡單」都是演化而來

3天2起越界中海！金門再傳船隻越界捕魚　2船員移送居檢14天

阿沁「83公斤暴肥照」曝光！　花1年鏟12kg成果出爐：不用修圖了

陽明醫院懷孕護理師染疫「急剖腹」　院方：母子狀況穩定

國際熱門新聞

男星確診「昏迷8天」：後遺症更嚴重了！

新加坡掀中國科興疫苗「搶打潮」

拜登夫婦宣布愛犬「冠軍」辭世

烤箱過勞狂吐血！真相曝光廠商秒回：自首吧

美官員：疫苗贈台無條件　中國應受譴責

伊朗總統大選　強硬派萊西確定勝選

18歲妹被襲胸！後座男硬鑽椅縫也要摸

英Delta變種病毒患者增！恐掀第三波疫情

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

巴西染疫病故突破50萬大關　全球第2高

37歲婦產10胞胎後搞失蹤！夫至今沒看過小孩　疑遭騙

女友搞上爺爺！他驚覺兒子是叔叔崩潰

中國誤將31名南韓旅客護照當垃圾銷毀

葉門停火1個月再度開戰！　城市爭奪戰釀47死

更多熱門

相關新聞

巴西染疫病故突破50萬大關　全球第2高

巴西染疫病故突破50萬大關　全球第2高

巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）今天表示，巴西境內感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病故人數已突破50萬大關，排名全球第2高，僅次於疫情最嚴重的美國。

美捐250萬劑　林右昌：直接而明確

美捐250萬劑　林右昌：直接而明確

花蓮+0再光臨　徐榛蔚期盼維持佳績

花蓮+0再光臨　徐榛蔚期盼維持佳績

重視少子化　徐榛蒔籲優先為孕婦施打莫德納

重視少子化　徐榛蒔籲優先為孕婦施打莫德納

竹市78歲長輩打完！竹縣87歲↑進行中　關鍵原因曝

竹市78歲長輩打完！竹縣87歲↑進行中　關鍵原因曝

關鍵字：

英國印度變種病毒delta疫情

讀者迴響

熱門新聞

戰疫前線　背鍋的華航機師

女看《厲陰宅3》突慘叫

快訊／國家警報響！高雄淹水畫面曝　大雷雨狂炸

美再贈台疫苗！謝金河：背後藏政治角力

靠股票賺破千萬！他曝「選股6關鍵」：4年沒賠過

最辣前國文老師曬「接種疫苗卡」　網看照狂歪樓：穿這樣去！？

外公打AZ亡需解剖…家人含淚拒絕

談感情總忽冷忽熱「3星座」

梅雨又要來了！下周雨彈狂炸3天

張晨光赴陸直播賣貨哭了！

「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈

長輩打疫苗5天「全台累計63死」

美250萬劑疫苗贈台　藍綠反應差太多

快訊／美國贈台250萬劑莫德納「明天到」　比預期多了3倍

250萬疫苗來！台大醫籲：讓長者選

更多

最夯影音

更多
孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！
2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面