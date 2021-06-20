　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登宣布愛犬辭世！難過曝最後日子：無論我們在哪裡，牠都想去

▲▼美國總統拜登和兩隻愛犬。（圖／翻攝自Instagram／Potus）

▲拜登愛犬冠軍Champ（左）過世。（圖／翻攝自instagram／potus，下同）

記者董美琪／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）和第一夫人吉兒（Jill Biden）於美國時間19日宣布，他們的愛犬、德國牧羊犬「冠軍」（Champ）已離世，「牠是我們始終如一、珍愛的伙伴」。

拜登在instagram發文，「今天我們的心情很沉重，因為我們要讓大家知道我們心愛的德國牧羊犬Champ在家中平靜去世了。在過去13年裡，牠是我們始終如一、珍愛的伙伴，並受到整個家族喜愛。即使Champ在最後幾個月的體力減弱，當我們進入一個房間時，牠會立刻撐起身子，尾巴總是搖擺不定，或用鼻子蹭我們。」

「無論我們在哪裡，牠都想去，當牠在我們身邊時，一切都會立刻變得更好。牠最喜歡的就是在一天結束時，蜷縮在我們腳邊爐火前，或在白宮花園裡曬太陽。」拜登回憶，「在牠年輕的時候，最開心在海軍天文台的前草坪上追逐高爾夫球，或者在我們德拉瓦州的後院跑來跑去迎接我們的孫子孫女。在我們最快樂的時刻和最悲痛的日子裡，牠與我們在一起，對我們每一種感覺和情感都很敏感。我們愛我們的甜心、好孩子，我們會永遠想念牠。」

▲▼拜登愛犬冠軍（Champ）過世。（圖／翻攝自instagram／potus）

13歲大「冠軍」與另一隻3歲大「少校」（Major）皆為德國牧羊犬，拜登夫婦2018年11月從一家收容所領養「少校」。「少校」先前曾因攻擊白宮維安人員，讓拜登夫婦不得不將「少校」與「冠軍」一起送回德拉瓦州威明頓（Wilmington）老家。

ET快訊
最辣前國文老師曬「接種疫苗卡」　網看照狂歪樓：穿這樣去？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

1／2人已注射1劑！新加坡搶打「中國科興疫苗」　原因曝光

拜登宣布愛犬辭世！難過曝最後日子：無論我們在哪裡，牠都想去

南韓31名旅客入境中國檢疫　護照竟被當垃圾「全數銷毀」

18歲嫩妹被襲胸！後座大叔「硬鑽椅縫」也要摸　她冷靜自拍揪色狼

啃老男拒絕工作「狠心槍殺父母和妹妹」　謊稱遭蒙面人襲擊被識破

東奧全面取消場外直播！　原場地改設大型疫苗接種站

叛軍「吃人類心臟」成西非首名戰爭犯！　瑞士法院重判20年

金正恩承認「北韓陷入糧食危機」　一包咖啡飆漲到2800元

秘魯巴士翻落200m深谷　「屍體散落山坡」釀27死！現場畫面曝光

俄飛機引擎故障急迫降…至少4死4重傷！　機身全毀畫面曝光

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

診所自購200新冠肺炎快篩試劑 闆娘實測深入8公分插鼻痛到哭

寶寶晚上不睡覺偷爬起來玩玩具 爸爸開門進來...她嚇到躺平裝睡

黑貓遭「3m巨蟒」緊繞動彈不得 無力掙扎險窒息..工人幫CPR救命

2歲萌娃叫外送！不小心多按2個0 老爸開門見「100碗炸醬麵」傻眼

1／2人已注射1劑！新加坡搶打「中國科興疫苗」　原因曝光

拜登宣布愛犬辭世！難過曝最後日子：無論我們在哪裡，牠都想去

南韓31名旅客入境中國檢疫　護照竟被當垃圾「全數銷毀」

18歲嫩妹被襲胸！後座大叔「硬鑽椅縫」也要摸　她冷靜自拍揪色狼

啃老男拒絕工作「狠心槍殺父母和妹妹」　謊稱遭蒙面人襲擊被識破

東奧全面取消場外直播！　原場地改設大型疫苗接種站

叛軍「吃人類心臟」成西非首名戰爭犯！　瑞士法院重判20年

金正恩承認「北韓陷入糧食危機」　一包咖啡飆漲到2800元

秘魯巴士翻落200m深谷　「屍體散落山坡」釀27死！現場畫面曝光

俄飛機引擎故障急迫降…至少4死4重傷！　機身全毀畫面曝光

經濟部擬推：新竹以北「超商、賣場收銀員」優先打疫苗　原因曝光

1／2人已注射1劑！新加坡搶打「中國科興疫苗」　原因曝光

不公開戀情註定委屈！人氣作家突破盲點：真正的愛不會讓你卑微

拜登宣布愛犬辭世！難過曝最後日子：無論我們在哪裡，牠都想去

豐田86「神逆超車」失敗！對撞來車全毀　「三峽拓海」骨折受困

《飛天小女警》劇本外洩「成人內容過多」　影集分類「限制級」

歐國盃／C羅首對德國破門無助　葡萄牙兩烏龍球2比4遭逆轉吞敗

庫茲馬「刪除湖人」引關注　ESPN記者建議洛城追華克補強後場

謝淑薇伯明罕女網賽搭比利時遭大逆轉　搶十落敗無緣冠軍戰

疫情下降是「暫時假象」！醫曝恢復正常還久：改變姿勢就窒息而死

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

國際熱門新聞

男星確診「昏迷8天」：後遺症更嚴重了！

烤箱過勞狂吐血！真相曝光廠商秒回：自首吧

18歲妹被襲胸！後座男硬鑽椅縫也要摸

37歲婦產10胞胎後搞失蹤！夫至今沒看過小孩　疑遭騙

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

伊朗總統大選　強硬派萊西確定勝選

女友搞上爺爺！他驚覺兒子是叔叔崩潰

她剛打完1劑疫苗　5分鐘內混打第2劑

中國誤將31名南韓旅客護照當垃圾銷毀

美專家：Gamma變種流行率上升　抗藥性更強

菲外送員恐同字眼「狠酸BTS」　外送平台停權滅火

馬斯克面試愛問「超燒腦」謎題曝光

每日確診1000例！台籍護理師：荷蘭準備取消室內戴口罩

札幌街頭驚見熊與裸男狂奔！　4人掛彩

更多熱門

相關新聞

快訊／美國務院發聲：疫苗正往台灣

快訊／美國務院發聲：疫苗正往台灣

美國日前表達願捐贈台灣75萬劑莫德納疫苗，但今（19）日晚間傳出好消息，美方加贈莫德納疫苗至250萬劑，是原先宣布的3倍。對此，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）透過推特表示，起飛了！我們捐贈的250萬劑疫苗正在運往台灣的航路上。同時，美國國務院推特也轉推這則訊息。

18歲妹被襲胸！後座男硬鑽椅縫也要摸

18歲妹被襲胸！後座男硬鑽椅縫也要摸

啃老男拒絕工作！狠心槍殺父母和妹妹

啃老男拒絕工作！狠心槍殺父母和妹妹

川普75大壽不見梅蘭妮亞　離婚傳言再起

川普75大壽不見梅蘭妮亞　離婚傳言再起

新冠2019年已入侵美國！5州民眾早有抗體

新冠2019年已入侵美國！5州民眾早有抗體

關鍵字：

拜登Joe Biden北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

女看《厲陰宅3》突慘叫

戰疫前線　背鍋的華航機師

最辣前國文老師曬「接種疫苗卡」　網看照狂歪樓：穿這樣去！？

張晨光赴陸直播賣貨哭了！

「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈

談感情總忽冷忽熱「3星座」

梅雨又要來了！下周雨彈狂炸3天

長輩打疫苗5天「全台累計63死」

快訊／美國贈台250萬劑莫德納「明天到」　比預期多了3倍

24K男辦貸款！缺1條件遭打槍：八大是孤兒

美曝加碼原因　外媒預測跟晶片有關

靠股票賺破千萬！他曝「選股6關鍵」：4年沒賠過

意外悶死6個月大女兒　新手爸爸難過到跳樓身亡

外公打AZ亡需解剖…家人含淚拒絕

男星確診「昏迷8天」：後遺症更嚴重了！

更多

最夯影音

更多
孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！
2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面