符咒小人釘門板！高雄女控鄰居為「狗屎」出陰招　雙方互檢舉4月

▲高雄市一名王姓女子指控劉姓鄰居在門板釘「符咒小人」 。（圖／翻攝《爆怨2公社》）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名王姓女子不滿劉姓鄰居在透天住宅養了4隻狗，然後造成環境惡臭，結果她向市府檢舉，但是對方也反控花盆佔用道路，劉姓鄰居甚至還在二樓陽台的相鄰門板釘上「符咒小人」，王姓女子把整件事po到網路，劉姓鄰居直接向警方提告毀謗等罪。

王姓女子在臉書《爆怨2公社》當中貼文，表示自己在過年回家的時候，聞到有一股臭味，認為是劉姓鄰居在2樓陽台養了4隻狗，然後都沒有整理，造成環境惡臭，結果在大年初四的時候，王姓女子父親遇到了劉姓鄰居好意勸說，對方用三字經問候，王姓女子向動保處檢舉，結果王姓女子住宅前面也同樣被檢舉用花盆佔用道路。

▲高雄市一名王姓女子指控劉姓鄰居在門板釘「符咒小人」 。（圖／翻攝《爆怨2公社》）

▲高雄市一名王姓女子指控劉姓鄰居在門板釘「符咒小人」 。（圖／翻攝《爆怨2公社》）

現在王姓女子又在臉書文章指控對方，表示劉姓鄰居將符咒摺成人形，人形符咒就釘在雙方2樓相鄰的門板上頭，王姓女子氣不過把文章跟照片都po到臉書，結果劉姓鄰居向警方報案。小港分局證實劉姓鄰居是在於18日11時前來報案，同時提告毀謗、恐嚇、洩漏個資，警方依規定受理。

▲高雄市一名王姓女子指控劉姓鄰居在門板釘「符咒小人」 。（圖／翻攝《爆怨2公社》）