啃老男拒絕工作「狠心槍殺父母和妹妹」　謊稱遭蒙面人襲擊被識破

Police say 20-year-old Alexander Jackson fatally shot his parents and teen sister in their Cedar Rapids home on Tuesday. He has another explanation https://t.co/mNn4w8nOPY — The Daily Beast (@thedailybeast) June 18, 2021

記者葉睿涵／綜合報導

美國愛荷華州一名20歲男大生傑克森（Alexander Jackson），因為不願意接受父母讓他出去工作的建議，於是狠心將雙親和妹妹殺死，還謊稱家人被一名蒙面男闖入後射殺。

綜合外媒報導，傑克森在15日早晨8點左右報警指出，有一名蒙面男子闖入他家，並擊斃了他的父母與妹妹。當警方抵達現場時，發現傑克森的父母和妹妹都倒在了家中的不同房間內，而傑克森的腳部則受到輕微槍傷。

▲傑克森告訴警方，他們一家被蒙面男襲擊，但警方確認為，兇手是傑克森自己。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

傑克森告訴警方，他和父親前一晚在清潔了步槍後，將步槍放在壁爐上，沒想到今天早上，他就在睡夢中被槍聲驚醒，並隨後在與蒙面男子搶奪步槍時被擊中腳部。警方後來找到了這把點22口徑的半自動步槍，但是屋內沒有被盜的跡象。

警方隨後判定，殺害傑克森一家的兇手就是他本人，不過傑克森卻否認殺死了父母與妹妹，僅承認他的父親最近告訴他，他需要找份工作自力更生，不然就得搬出家。警方隨後以3項一級謀殺罪將傑克森控上庭。

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