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東奧全面取消場外直播！　原場地改設大型疫苗接種站

▲▼東京奧運,東奧,新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,武漢病毒,COVID-19。（圖／路透社）

▲東京都決定取消東奧戶外直播。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

距離東京奧運正式開幕不到40天，然而當地疫情卻仍不見緩，為了防止群聚感染，東京決定取消所有場外直播，部分原直播場地將會用來進行大規模疫苗接種。據悉，東京都知事小池百合子已經向首相菅義偉報告此事，並獲得理解。

根據《共同社》報導，原定在東京奧運與帕奧期間設置的室外直播活動，因受疫情影響，確定取消。東京都知事小池百合子19日前往首相官邸向菅義偉報告此事，並取得理解。而這也是兩人至5月21日以來的首次對談。

根據《朝日新聞》報導，東京大學經濟學準教授仲田泰祐的研究團隊17日就曾提出數據稱，如果舉辦公開的室外直播，將會提升感染率。團隊分析，不僅民眾群聚於公開直播場地時，會有疑慮，在轉播結束後，已經外出的觀眾可能會到附近的餐廳用餐，又或是到其他地方與他人接觸，影響範圍之大。

另一方面，日本政府、東京奧組會、國際奧委會等將於21日召開5方會談，商討東奧入場觀眾上限。然而首相菅義偉17日就已經在記者會中證實，目前已大抵決定入場人數，將開放到1萬人，待5方會談結束後，可能就會正式拍板定案。據悉，公衛專家們已向政府喊話，為了穩定疫情應考慮以無觀眾型態舉辦東奧，但卻不被採納。

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