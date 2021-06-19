南韓31名旅客入境中國檢疫　護照竟被當垃圾「全數銷毀」

▲ 南韓旅客自北京國際機場入境中國，護照竟被銷毀。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓31名旅客4日自北京國際機場入境中國，被載往一間飯店接受21天隔離。防疫人員以填寫文件需要護照影本為由，將一行人的護照收走，卻遲遲沒有歸還，事後才告知他們，護照竟被當成垃圾銷毀，事件曝光後引發眾怒。

《韓國日報》19日獨家報導，中國防疫當局因管理疏忽，竟發生誤將31名南韓旅客護照銷毀的離譜事件。根據北京外交消息人士說法，由於護照是由旅客自南韓攜入，須先經過消毒，便集中放在一個塑膠袋內，未料工作人員誤以為是垃圾，將塑膠袋裝進大垃圾袋後丟棄，已經全被銷毀。

南韓駐中大使館獲知此事後，隨即以口頭及書面向中國外交部抗議。中國隨後口頭致歉，承諾31人約150萬韓元（約新台幣3.7萬元）隔離費用全免，並為他們重新辦理簽證。

這批旅客將於25日隔離期滿，南韓大使館正為他們重新辦理護照，目前不清楚進度如何。《韓國日報》也指出，一行人中部分旅客日後還需飛往美國等地，護照上原有的簽證全被銷毀，加上重辦護照後護照號碼改變，勢必帶來困擾。南韓大使館則表示，這是一起荒謬的大規模事件，正與中方採取措施善後。

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