伊朗總統大選一面倒！　強硬派萊西「無意外」勝選

▲伊朗總統大選候選人萊西。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

伊朗總統大選18日登場，在主要競爭對手遭禁止參選，最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的大力支持下，強硬派司法部長萊西（Ebrahim Raisi）迅速獲得大幅領先，候選人也已紛紛站出表達祝福。

據《路透社》報導，伊朗官員指出，伊朗5000萬符合資格選民中，有逾2800萬民眾完成投票，其中萊西取得大幅領先。

伊朗領導人為提高選舉合法性，大力鼓勵民眾前往參與投票，但評論者指出，當地民眾在經濟困境與自由的限制下，大多選擇留在家中，不參與投票。

許多支持「改革」民眾則表示，此次大選缺乏「選擇性」，強硬派禁止其他主要競爭對手參選，包括溫和派、保守派的候選人。分析人士更強調，此選舉拒絕「憲法監護委員會」的參與，也更加幫助萊西掃清勝選道路。

美國國務院還對此發出聲明，暗示伊朗任意取消候選人參選資格，更強調「伊朗剝奪自由公正選舉中，自由選擇領導人的權力。」

溫和派總統候選人、前中央銀行領袖赫馬提（Abdolnasser Hemmati）向萊西道賀，「希望你的政府在哈米尼領導下，帶給伊朗人民驕傲，改善民生，並確保國家利益。」

現任總統魯哈尼（Hassan Rouhani）也在選舉結果出爐前祝賀「民選的總統」，但未直接指出候選人名字，他對此回應，「尚未正式宣布，所以我會推遲正式祝賀，但選票結果已非常明顯。」

現年60歲的萊西在選舉期間並未提出詳細政治與經濟計畫，但表明支持重啟「核協議」，希望放鬆美國對伊朗經濟的制裁。不過，伊朗就外交與核政策等最終發言權仍在最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）手中。