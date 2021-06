叛軍「吃人類心臟」成西非首名戰爭犯！　瑞士法院重判20年

▲瑞士法庭判處賴比瑞亞戰爭犯。(圖/路透)

實習記者徐于文/綜合外電報導

賴比瑞亞內戰反叛指揮官柯賽亞(Alieu Kosiah)18日因強姦、謀殺、食人等行為,遭瑞士法庭判處20年監禁,此案件為賴比瑞亞內戰「首位國際定罪」戰爭犯。瑞士早在2011年立下新法,允許法律在「普遍管轄權」基礎下,審判境外犯下嚴重戰爭罪行人士,此判決也是瑞士首例「民事法庭」審判的戰爭罪。

據英國《衛報》,柯賽亞面臨的25項指控中,其中21項遭判處有罪,而起訴書中的25項罪行包括「招募與使用童兵、強迫運輸、搶劫、虐待平民、殺人、強姦、指使殺人、褻瀆屍體」,共殺害或參與殺害18名平民,強迫一名流離失所婦女成為妻子,更曾吃掉一個男人的心臟。

