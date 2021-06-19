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越南販毒集團「K他命塞豬內臟」販運！　23歲台男涉案最重判死

▲▼越南販毒集團將K他命塞豬內臟販運。（圖／翻攝自推特／@yasdre）

▲越南販毒集團將K他命塞豬內臟販運。（圖／翻攝自推特／@yasdre）

文／中央社記者陳家倫老街19日專電

越南警方近日破獲一販毒集團，共起出270公斤重的K他命，並有一名23歲黃姓台籍嫌犯涉案。同案嫌犯供稱，是受黃嫌指使運毒，但這一說法仍待警方釐清。

綜合越通社（VNA）、胡志明市公安報報導，越南公安部毒品犯罪調查警察局17日表示，全案由一些旅居在柬埔寨的越南人與在越南境內的人員勾結，將毒品從柬埔寨非法運輸到胡志明市，再走陸路或空路運往中國。

全案目前已逮捕5名越南籍嫌犯與一名23歲的黃姓台籍嫌犯，並於河內市、胡志明市查獲總重270公斤的K 他命。

據了解，黃嫌在台灣有酒駕、妨害自由等前科，今年4月前往柬埔寨並於5月偷渡至越南。部分同案嫌犯在偵訊中指稱，是受黃嫌指使而將毒品從柬埔寨運往胡志明市，之後再賣往中國。

與此同時，部分嫌犯還供稱，所屬販毒集團自今年1月起至今，已透過類似方式運送5批貨物，其中3批各藏有90公斤的K他命，總計成功運送了270公斤的K他命。

但警方查閱資料發現，黃姓台籍嫌犯直至4月前往柬埔寨之前人都在台灣，因此需要進一步釐清說詞，以了解黃嫌所扮演的角色。

根據越南刑法，買賣毒品最重可判處死刑。據了解，黃姓台籍嫌犯家屬已經與越南方面取得聯繫，並幫黃嫌聘請律師，但偷渡進入越南的黃嫌在隔離檢疫與偵訊後已遭收押禁見。

報導指出，越南警方專案小組根據線報5月19日在胡志明市平新郡（Binh Tan）跟蹤一可疑車輛之後攔檢，並於車上查獲3箱泡麵，每箱各藏有10公斤的K他命。

警方同時前往胡志明市一家運輸公司與河內市一座占地近百坪的倉庫展開搜查，分別起出150公斤、90公斤重的K他命。

警方表示，他們在河內的倉庫發現有90公斤重的K他命被分裝在900個真空包裝的豬內臟裡，欲連同其他未藏有毒品的肉品銷往中國。至於在胡志明市一家運輸公司所發現的K他命則都藏在馬達裡，正準備運往河內。

由於全案涉及柬埔寨、越南、中國，越南毒品犯罪調查警察局將與中國和柬埔寨警方配合成立專案小組，繼續擴大追查其他共犯。

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